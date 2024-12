Gianna Nannini, ma che fai? Non riesce a stare nemmeno sul palco | I presenti increduli hanno filmato tutto

In molti si sono chiesti il motivo di quell’azione da parte di Gianna Nannini sul palco. I presenti hanno filmato tutto e il video è diventato virale.

Gianna Nannini non ha assolutamente bisogno di presentazioni, in quanto è una delle cantanti più amate e più seguite di sempre. La regina del rock ha iniziato giovanissima a lasciare il suo segno nel panorama della canzone italiana e da quel giorno non è più uscita dal cuore dei suoi fan.

Gianna emoziona tutti da decenni con quei brani epici che non tramonteranno mai, come per esempio Meravigliosa creatura, Sei nell’anima, Bello e impossibile, I maschi, America e molti altri ancora.

Eppure questo particolare momento successo sul palco qualche giorno fa ha lasciato tutti quanti senza parole. Cosa avrà combinato la famosissima cantautrice? Scopriamolo insieme.

Gianna Nannini e le direttive sul suo concerto

Prima di parlare di cos’è successo sul palco con Gianna Nannini, vi volevamo aggiornare su quello che non dovrà capitare durante la sua esibizione a Sassari, durante il suo concerto di Capodanno. È un evento molto atteso e i suoi fan non vedono l’ora di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con la mitica cantante.

Il sindaco però ha rilasciato delle particolari indicazioni per fare in modo che l’evento sia un successone. In primis, non si può “riprodurre musica e realizzare ogni forma di emissione o diffusione sonora” dalle 18 del 31 dicembre fino alle 2 del 1° gennaio, come si legge nell’ordinanza e secondo, niente vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle vie adiacenti all’evento.

La performance di Gianna

Gianna Nannini è stata ripresa, durante un suo concerto, mentre presa dalla musica, è salita sopra il pianoforte di uno dei membri della sua band e ha iniziato a cantare e ballare su di essa. Ovviamente l’evento è diventato virale e se da una parte, come possiamo leggere sui social, questa sua performance li ha lasciati senza parola, dall’altra, i veri fan hanno rivelato all’unanimità che soltanto chi la segue dall’inizio, sa che questo è una sorta di suo marchio di fabbrica.

La cantante come sempre, mostra una vitalità contagiosa, è impossibile non cantare e ballare in sua presenza. La Nannini come sempre riesce a stupire il suo grande pubblico il quale la segue fin da sempre durante i suoi concerti e anche in televisione, in quanto il suo biopic è piaciuto moltissimo, ottenendo non solo grande visibilità ma anche nuovi fan delle nuove generazioni, i quali si sono accostati alla sua musica dopo averne scoperto la storia.