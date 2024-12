Agenzia delle Entrate completamente impazzita: sta mandando i bonifici a tutti | Bonus Befana di 1000€

Cosa sta succedendo all’Agenzia delle Entrate? Questi bonifici sono un Bonus Befana di 1000€ per i cittadini? Scopriamolo insieme.

I cittadini attendono come sempre l’inizio dell’anno nuovo con tanta speranza, non solo per l’augurio che possano arrivare giorni migliori ma anche per il desiderio che la futura Legge di Bilancio possa contenere bonus, agevolazioni e aiuti vari.

Dai primi rumors pare che nel 2025 ci saranno aiuti ma anche rincari e che determinate categorie di lavoratori e cittadini non saranno felici, come per esempio i single, i quali saranno svantaggiati rispetto alle famiglie con figli.

A tal proposito, dall’Agenzia delle Entrate arriveranno dei bonifici che hanno lasciato tutti senza parole, in molti li hanno definiti come una sorta di Bonus Befana di 1000€.

La novità per la prossima Legge di Bilancio 2025

Siamo agli sgoccioli in quanto, salvo colpi di scena inaspettati, per sabato 28 dicembre o comunque entro il 31, il nuovo testo della Legge di Bilancio dovrà essere approvato dal Senato, per poter diventare ufficiale a tutti gli effetti. Qualora non si dovesse trovare un punto di incontro, scatterebbe l’esercizio provvisorio, come successe nel 1998. A ogni modo, da come possiamo leggere su FanPage, dove hanno redatto i punti salienti su cui dovrebbe soffermarsi il Governo della Meloni, c’è un punto rilevante su cui si sta concentrando maggiormente il popolo del web.

Stiamo parlando dell’Irpef a tre aliquote il quale sarà così suddiviso: il 23% fino a 28mila euro di reddito, il 35% tra i 28mila euro e i 50mila euro di reddito e infine il 43% oltre i 50mila euro di reddito. Pare che il governo starebbe pensando a una riduzione della fascia intermedia arrivando fino al 33% durante il prossimo anno, ma almeno per il momento, questa modifica non sarà presente nel testo. Attendiamo quindi di scoprire cosa ci riserverà questo nuovo disegno di legge.

I bonifici dell’Agenzia delle Entrate

Tra le varie novità che dovrebbe portare la nuova Legge di Bilancio 2025, dopo l’approvazione finale, c’è quel bonifico che sarà inoltrato dall’Agenzia delle Entrate che sta facendo festeggiare le varie famiglie con figli a carico. Tant’è che è stato soprannominato “Bonus Befana di 1000€”. Dal 1° gennaio 2025, salvo imprevisti improvvisi: “il tetto massimo su cui è possibile fruire della detrazione al 19% per le spese sostenute per l’istruzione dei figli a carico è aumentato da 800 a 1.000 euro”, come riportano da money.it.

Ricordatevi che questo aumento sarà per l’anno 2025, quindi per la dichiarazione che presenterete nel 2026 e non per quella del prossimo anno relativa al 2024. Ad ogni modo, questa è soltanto una delle varie agevolazioni di cui le famiglie con figli potranno beneficiare.