Poste Italiane, svolta epocale: da oggi se vuoi ricevere la raccomandata devi pagare tu | Altrimenti ti attacchi

La novità di Poste Italiane non piace veramente a nessuno, soprattutto a chi deve sborsare altri soldi: danno tremendo oltre la beffa.

Negli ultimi tempi Poste Italiane ha deciso di mettersi al pari con il mercato che cambia di continuo. Fino a qualche anno fa, poter pagare un bollettino o riscuotere la pensione richiedeva file assurde e sportelli presi da assalto.

Ormai, da diverso tempo, sono nate delle applicazioni specifiche che consentono la prenotazione del proprio turno, nell’ora e data che più si preferisce, salvo mancanza di disponibilità concrete.

Ovviamente, a tal riguardo sarebbe opportuno dire che Poste Italiane non è più solo il luogo per pagamenti come avveniva in passato.

Essa infatti offre tanti tipi di servizi, offerte promozionali a sostegno del cliente sotto tante altre forme.

Le offerte di Poste Italiane: da luce e gas alla telefonia

Basti pensare alle recenti offerte relative al mondo gas e luce, la telefonia fissa e mobile ed altri servizi con carte prepagate. Insomma, rispetto a qualche anno fa, la digitalizzazione e la contemporaneità del mondo, ha investito anche il mondo postale e tutti i suoi servizi annessi.

Ovviamente, una delle procedure che ancora oggi viene effettuata in diversi modi ma sempre con una certa costanza è l’inoltro delle raccomandate. Esse possono essere compilate e preposte in diverse modalità. Si può richiedere la ricevuta di ritorno oppure la si può mandare semplice pagando un costo inferiore. Sicuramente, però, c’è chi al giorno d’oggi alla raccomandata cartacea preferisca, ove possibile, utilizzare il servizio PEC e mandare una mail che comunque negli anni ha acquisito sempre più valenza al pari di una raccomandata.

Poste Italiane, rivoluzionato il mondo delle raccomandate: ora le paga il destinatario

Ora però sembra che proprio in relazione a questo tipo di servizio postale ci sia una novità che sicuramente ai clienti e a coloro che devono ricevere una raccomandata di qui a breve ci siano cose che proprio non faranno piacere. Scopriamo le ultime novità prima di Natale.

Stando a quanto riportato da cataniaoggi.it, è il caso di parlare della ricezione di raccomandate con il pagamento in contrassegno. In questo modo è compito del destinatario dover pagare le spese della consegna avvenuta. Questo, altro non è che un servizio che si rende fruibile se l’importo sia massimo di 3000,00 euro. Qualora, però, la cifra dovesse essere superiore a quella poc’anzi indicata, la persona dovrà recarsi nell’ufficio postale con il proprio documento di riconoscimento, non scaduto.