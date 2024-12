Piombo nel cibo dei bambini | Coop, figuraccia nauseante: lo hanno dovuto ammettere in mondovisione

La rivelazione resa nota in merito a un prodotto per i bambini contenente piombo venduto dalla Coop, ha lasciato tutti senza parole.

Ogni giorno leggiamo purtroppo svariati annunci di prodotti richiamati, in diversi supermercati e discount per i più svariati motivi. Dalla mancanza di un ingrediente in etichetta, alla presenza di qualche sostanza nociva fino a qualche errore durante il processo di imballaggio.

Per questo motivo fareste sempre meglio a tenervi informati, leggendo gli annunci che puntualmente il Ministero della Salute, o Il fatto alimentare e ancora i siti ufficiali dei vari negozi, diramano puntualmente sui loro canali ufficiali. Purtroppo non sempre questi problemi emergono immediatamente, motivo per cui a volte questi avvisi, arrivano dopo la messa in onda del prodotto.

Come nel caso di questo cibo per bambini venduti dalla Coop. La presenza di piombo ha fatto sì che l’avviso sia stato condiviso il più velocemente possibile, invitando la clientela a riportare immediatamente l’articolo al supermercato. Ecco di quale parliamo.

I prodotti della Coop da tenere in considerazione

Purtroppo non è soltanto la Coop, in quanto tutti i supermercati e discount prima o dopo hanno avuto quel richiamo che ha mandato in apprensione la clientela. Ad ogni modo, a prescindere da tutto, sono svariati i motivi per cui i clienti tornano sempre nei loro negozi di fiducia. La Coop è appunto uno tra questi, anche perché di prodotti validi ce ne sono come sempre.

Per farvi un esempio, nel nuovo volantino attualmente in corso, c’è tutta la sezione dell’Epifania che non dovreste farvi scappare, in quanto non solo i bambini ma anche gli adulti vogliono la calza. Fino appunto al 6 gennaio potrete acquistare uno degli articoli che il punto vendita mette a disposizione, potendo così scegliere tra fasce di prezzi differenti, in base a quello a cui pensavate di spendere per ogni calza.

Un richiamo che ha allarmato i consumatori

Come ha annunciato il Ministero della Salute e come ha riportato anche Il fatto alimentare:” i biscotti biologici per infanzia al farro senza latte e senza uova della linea Coop Crescendo da 170 g per la possibile presenza di piombo oltre i limiti di legge”, sono stati immediatamente richiamati. Il numero di lotto in questione è L4224, con data di scadenza del 22 gennaio 2025.

Come prosegue l’annuncio, la Coop: “in via precauzionale, ha già ritirato il prodotto dalla vendita e invita i consumatori a non utilizzarlo e a restituirlo presso il punto vendita per ottenere il rimborso. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 800.80.55.80”. Verificate dunque se avete a casa questo prodotto e se presente in dispensa, riportatelo subito al punto vendita più vicino.