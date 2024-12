Eurospin distrugge Poltronesofà: ti regalano praticamente il salotto | A 100€ non lo trovi neanche in Cina

Prezzo un punto vendita Eurospin sarà possibile fare un vero affare in questo modo tutto salotto avrà un tocco di originalità. Andiamo a scoprire cosa puoi portare a casa a poco prezzo.

Non tutti sanno che Poltronesofà è un’azienda che fu fondata a Forlì nel 1995 da Renzo Ricci. Il successo è stato tale che nel 2017 ha avuto un fatturato di circa 315 milioni di euro, dopodiché l’anno successivo furono aperti 163 punti vendita senza da tenere conto di quelli presenti in Francia, a Malta e a Cipro. Il merito è senza dubbio di ciò che propone al cliente.

Inoltre sono state fatte delle scelte di marketing ottime coinvolgendo volti noti del mondo dello spettacolo italiano come Sabrina Ferilli. Qual è la chiave vincente? Sicuramente la realizzazione di poltrone mediante l’arte dell’artigianato. Spesso attraverso la pubblicità vengono comunicati dei prezzi super scontati e questo permette a tante persone di portare a casa prodotti di prima qualità.

Con l’arrivo del Black Friday tutte le aziende coinvolte nel campo della produzione hanno messo a disposizione i loro prodotti abbassando i prezzi. In questo modo molte persone hanno anticipato lo shopping natalizio per mettere sotto l’albero di Natale il regalo perfetto.

Poltronesofà non ha fatto eccezione, eppure potrebbe avere del filo da torcere da Eurospin. Chi si reca tutti i giorni in un punto vendita con questo marchio avrà notato sul volantino un’offerta unica e irripetibile. Ecco tutti i dettagli.

Eurospin ha superato le aspettative di tutti con quest’offerta

Si tratta di un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata dagli alimentari e generi di largo consumo. Fu fondata nel 1993 e da allora non fa altro che portare a casa innumerevoli successi.

Si orienta sul discount e i punti vendita sono presenti anche in Slovenia, Croazia e Malta. Non mette solo sugli scaffali prodotti alimentari di prima qualità, ma anche altro che potrebbe fare al caso di tanti clienti che quotidianamente vanno lì a riempire il carrello della spesa. A tal proposito c’è un’offerta davvero imperdibile.

Un’offerta da non perdere assolutamente

“Poltrona relax con ruote grigia. Si richiude trasformandosi in pouf, in similpelle, misure: chiusa 75x65x59h cm, aperta 75x76x103h cm”, ecco cosa si può leggere sul sito di Eurospin.it. C’è questa poltrona adatta sia per gli adulti che per i piccini per la sua comodità. Ottimo da mettere nel salotto e guardare la televisione nel massimo comfort.

La tentazione di lasciarsi coccolare sarà tale da rinunciare alle uscite per optare a momenti di assoluto relax. Il tutto a un prezzo di 139,99 euro! In poche parole sarà tua senza spendere cifre pazzesche. Un bel regalo di fine anno con i fiocchi.