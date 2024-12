ULTIM’ORA INPS: ti tolgono tutto quello che ti hanno dato a dicembre | Sta arrivando l’sms della morte

Veramente l’INPS manda un sms “della morte” che ti toglie tutto quello che ti ha dato a dicembre? Cerchiamo di fare chiarezza.

Iniziamo questo articolo comunicando ai lettori che la nuova Legge di Bilancio 2025 è stata approvata anche dal Senato, motivo per cui a breve sarà legge ufficiale, dopo che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Con essa arriveranno tutta una serie di bonus e agevolazioni che molte famiglie stavano aspettando, per non parlare dei già conosciuti Assegno unico, la Carta dedicata a te e così via. Ognuno di questi servizi richiederà dei requisiti minimi, per non parlare di tutto l’iter burocratico che già conoscete e le varie scadenze di accredito.

Per questo non stupisce che sono molti coloro che sono stati coinvolti da questo sms “della morte”, com’è stato soprannominato, ricevuto dall’INPS che ha il potere addirittura di toglierti tutto quello che ti ha versato a dicembre. Ma cosa sarà mai?

Attenzione ai nuovi bonus

Prima di parlarvi di questo sms particolare, volevamo ricordarvi di controllare tutti i vari bonus e agevolazioni che il governo metterà a disposizione dei cittadini, il prossimo anno. Se soddisfate i requisiti, potrete fare domanda sul portale dell’INPS o direttamente tramite i vari Caf, i cui operatori vi spiegheranno nel dettaglio come richiederli.

Per alcuni, già attivi questo 2024, non dovrete fare nulla, per altri invece dovrete fare nuovamente l’iter di attivazione. Inoltre, sono previsti anche diversi aiuti alle famiglie con figli in età scolare, in particolare, il bonus per merito e quello per chi compie 18 anni.

L’sms che fa discutere

In questi giorni sono molti i cittadini che lamentano l’arrivo di un sms considerato della “morte”, il quale ha la capacità di togliere tutto quello versato a dicembre. Ma com’è possibile? Iniziamo col precisare che non è l’INPS a mandare questo messaggio ma è una frode, in quanto l’ente non manderebbe mai una tale richiesta ai suoi clienti.

I cittadini ricevono dunque un falso messaggio dove vengono richiesti i propri dati sensibili per poter fare domanda per ricevere un falso Assegno unico e altri servizi, chiedendo tutti i dati, le credenziali, un selfie e le foto dei documenti. In questa maniera, tutti i vostri dati sensibili saranno nelle mani di persone senza scrupoli, i quali potranno prelevare anche i dati bancari, rubandovi tutto quello che possono prima che vi accorgiate dell’inganno e inizierete a bloccare i vostri documenti. Fate sempre attenzione e chiedete sempre conferma agli istituti.