Carabinieri, svolta epocale: ora ti basta il diplomino per entrare | Posto fisso assicurato a vita

Se volete diventare Carabinieri, da oggi vi basta il diploma e avrete il posto fisso assicurato. Ecco cosa c’è da sapere.

Il mestiere del Carabiniere o comunque un qualunque mestiere nelle forze dell’ordine, sono molto gettonate nel pensiero collettivo, in quanto sono lavori onorevoli. I candidati scelti faranno parte di un sistema più grande, cioè quello dei “giusti”, di coloro che fanno rispettare la giustizia, che tutelano gli onesti e puniscono i colpevoli.

Almeno, questo è quello che ci insegnano nei film e nelle varie fiction televisive, da Carabinieri a Distretto di Polizia, a Don Matteo e così via. Per questo molti giovani sognano di indossare la divisa, con la speranza di rendere questo mondo, un posto migliore dove vivere, grazie alla loro onestà e integrità.

L’iter per accedere a questo tipo di lavoro non è semplice, in quanto bisogna avere determinati requisiti per poter entrare. Per questo oggi vi vogliamo dare una bella notizia, se avete il diploma potrete sperare di ottenere il posto fisso che avete sempre desiderato.

I requisiti per poter fare domanda

È uscito il bando per poter diventare Carabiniere e i lettori non stanno più nella pelle, in quanto sono in molti coloro che vorrebbero lavorare in questo settore. Ovviamente, la televisione è una cosa, la vita reale è un’altra, quindi dovete capire quali sono i rischi che dovrete affrontare ogni giorno prima di fare domanda. È come alcuni medici e infermieri che pensano di essere portati a questa mansione, solo perché hanno visto tutte le stagioni di Grey’s Anatomy. Non funziona così!

Nel momento in cui avrete analizzato tutti i pro e i contro di questo mestiere e siete ancora convinti di farlo, sappiate che avrete tempo fino al 15 gennaio 2025 per poter fare domanda. Tutti coloro che saranno selezionati, dovranno frequentare l’Accademia Militare di Modena. Ecco quali sono i requisiti per poter fare domanda.

Come diventare Carabiniere soltanto con il diploma

Come dicevamo, è uscito il bando per diventare Carabiniere, dove il posto fisso è assicurato, per chiunque riuscirà a superare le selezioni. I requisiti per poter fare domanda, oltre al diploma di scuola superiore sono la cittadinanza italiana, un’età compresa tra i 17 anni e i 22 anni, idoneità psicofisica e attitudinale e godimento dei diritti civili e politici.

Per tutte le altre informazioni, fareste bene a leggere il bando completo, con tutte le informazioni da sapere e ricordatevi se interessati, avrete tempo fino al 15 gennaio per fare domanda.