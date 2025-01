“Ho scoperto il trucco per beccare i premi medi” | Gratta e vinci, ingegnere napoletano inventa il SISTEMA dei codici vincenti

Esiste un modo per intascare una vincita con il Gratta e vinci. Ecco qual è il segreto per portare la fortuna dalla propria parte.

Il Gratta e vinci è una modalità di gioco che permette di conoscere subito il risultato e un’eventuale vincita. Le condizioni di gioco sono disciplinate dal Decreto ADM del 17 maggio 2011 e per partecipare è necessario essere titolari di un conto gioco aperto presso uno dei rivenditori autorizzati dall’ADM alla raccolta dei Gratta e vinci.

“Come vincere al Gratta e vinci?”, ecco una delle domande più frequenti fatta da coloro che non riescono a fare a meno di sfidare la fortuna. Ognuno ha una propria strategia: comprare più biglietti economici oppure acquistarne uno a un prezzo elevato. Prima di tutto bisogna ricordare che la fortuna gioca un ruolo importante e, quindi, non bisogna mettersi a tavolino a cercare una strategia.

Nonostante ci sia questa consapevolezza, qualcuno segue un rito ben preciso. Per esempio acquistare un Gratta e Vinci presso il tabaccaio di fiducia, mandare ad acquistarlo una persona che si presume porti fortuna, andare in determinate ore del giorno a comprarlo e così via.

In realtà si potrebbe fare a meno di tutto ciò adottando un atteggiamento più metodico e razionale. Ecco i consigli che sono stati riportati sul sito casino.superscommesse.it.

Consigli da seguire alla lettera per vincere

Il Gratta e vinci cartaceo è quello che si acquista di persona presso un tabaccaio, un autogrill, nei centri commerciali e così via. Tuttavia c’è qualcuno che preferisce fare tutto online e in questo caso si ha un conto e con esso si acquistano dei tagliandi della lotteria istantanea digitale.

A tal proposito ci sono dei consigli utili per aumentare le probabilità di portare a casa un premio. Prima di tutto bisogna dare priorità ai tagliandi digitali piuttosto che a quelli cartacei. C’è una valida spiegazione.

Piccoli dettagli che possono fare la differenza

Sicuramente uno dei tanti vantaggi è la sicurezza che sta nel scegliere i siti ADM e a seguire l’impossibilità di smarrire il biglietto. Inoltre c’è anche un incasso immediato nel caso in cui si vince. Bisogna anche tener conto del fatto che online si possono individuare delle statistiche con probabilità di vincita media e massima di ogni tagliando messo a disposizione.

Per avere maggiore successo si deve conoscere cosa indica il codice del biglietto: CQN (5 Euro), DCC (10 Euro) fino ad arrivare a QQN (500 Euro). Allo stesso modo ne esistono altri che contraddistinguono i biglietti perdenti. Infine la teoria con serie “000” e “059” i tagliandi risulterebbero perdenti 8 volte su 10 mentre la serie da “001” a “031” potrebbe garantire più probabilità di successo.