Mercato del pellet distrutto dal misterioso venditore: piazzato a 3€ e rotti al sacco | Ti sistemi per tutto il 2025

Chi è questo misterioso venditore che è riesce a vendere a 3€ e rotti al sacco il combustibile più cercato di sempre? Parliamo del pellet, il cui mercato sta ottenendo il boom, per il 2025 sarete sistemati.

Il 2025 sarà l’anno dell’inizio del cambiamento per diversi aspetti di vita, in quanto saranno molteplici le novità che inizieranno a prendere forma. Generalmente gli avvenimenti più importanti si verificano nel settore green e dell’inizio del disuso delle soluzioni considerate più inquinanti.

L’abbiamo visto nel settore automotive, dove dal 2050 non dovrebbero più esserci auto a motore termico che circolano per le vie del Paese, sostituite da quelle elettriche a basso impatto ambientale, così come per l’utilizzo del gas. Anche per questo combustibile, pare non esserci più posto, il quale verrà presto sostituito dalla pompa di calore (tra le varie alternative green) e dai fornelli a induzione.

Tra questi metodi alternativi, sicuramente la stufa a pellet è molto gettonata anche se i costi sappiamo benissimo tutti quali siano. Ecco perchè i cittadini sono rimasti senza parole da questo misterioso venditore che riesce a vedere un sacco a 3€ e rotti. Il mercato del pellet ha avuto un sussulto, per tutto il 2025 sarete sistemati.

Agevolazioni casa green 2025

Sono molteplici i dubbi in merito al pellet e a tutti i benefici e bonus vari che sono stati attivati per questo 2025 e quali non saranno più in vigore, di quelli dell’anno appena giunto al termine. In merito alla cosiddetta agevolazione casa green 2025, sappiate che dal 1° gennaio non sarà più possibile chiedere il bonus caldaia, in quanto dal 2040 non potranno più essere acquistate le caldaie a gas.

Le agevolazioni invece saranno ancora disponibili per le caldaie ibride, quindi quelle sia a gas che a pompa di calore o con impianto solare termico. Come riportano poi da vicenzatoday.it, dal 2025 ci sarà: “una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto e l’installazione di impianti a biomassa, come stufe a legna, caminetti e caldaie a pellet…”. Questo è quindi l’anno giusto per poter cambiare, anche se come saprete non ci sarà più il famoso bonus pellet attivato nel 2024 che vedeva la riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 10% per l’acquisto del suddetto combustibile.

Una rivoluzione nel mercato del pellet

C’è una rivoluzione nel mercato del pellet, in quanto un misterioso venditore ha rilanciato online un’offerta esilarante che sta facendo chiacchierare la rete. Per tutto il 2025 sarete sistemati grazie a rigatellipellet.it, dove potrete acquistare un sacco da 15 kg a 3,99 euro al sacco.

Acquistare da Rigatelli è veramente molto semplice, in quanto dovrete recarvi sul suo sito, selezionare il numero di pellet e inserire comune e indirizzo di consegna per poter ricevere il totale, comprensivo di spese di spedizione. Ogni pacco è composto da pellet così suddiviso: 70% abete e 30% faggio. Cosa state aspettando?