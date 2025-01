Meloni approva il nuovo IPERBonus: ti rifai casa a spese dello Stato | Ma c’è la trappola: in cosa consiste

Non c’è trucco e non c’è inganno, i maghi lo ripetono sempre ma purtroppo in Italia ecco dove trovare la fregatura: puoi evitarla solo così.

Nonostante manchi veramente poco al Natale, gli italiani non badano a spese e stanno facendo di tutto affinché possano farsi anche dei regali dopo un anno pieno zeppo di sacrifici.

Ovviamente, esagerare non è mai la strada più giusta e consona. Infatti, mettere da parte sempre un gruzzoletto di soldi si rivela efficace per affrontare spese improvvise o bollette molto salate (a Natale i costi aumentano).

A tal proposito, sarebbe opportuno dire che sono davvero in tanti che per queste festività preferiscono restare in casa con amici e parenti anziché andare in ristoranti e in agriturismi dove i soldi vanno via come se non ci fosse un domani.

Ora, però, va detto che subito dopo le feste c’è chi vuole riprendere tra le mani anche vecchi discorsi legati alla ristrutturazione del proprio immobile. Quante volte capita di parlare con lo zio muratore che sconsiglia vivamente di fare dei lavori in inverno?

Ristrutturare casa, conviene oppure no?

Chiaramente, si sa che quando ci sono degli operai in casa a lavorare, non esistono finestre chiuse. Questo chiaramente con temperature rigide di certo non agevola nessuno. Negli ultimi anni, ancor prima di accedere a queste spese, si potevano richiedere e ottenere in alcuni casi dei bonus. Questi davano l’opportunità di alleggerire e non poco la spesa delle persone che richiedevano informazioni.

Ora sembra che ci sia una novità che riguarda l’Iperbonus, ma che allo stesso tempo nasconde dei dettagli che non faranno piacere a molti italiani. Scopriamo nei dettagli quindi se l’idea di ristrutturare casa con l’aiuto statale sia ancora un qualcosa di fattibile dal 2025 oppure se è meglio cambiare aria.

Il nuovo Iperbonus consente di rifare casa? Attenzione alle trappole

Il discorso di dover o meno ristrutturare una casa, dovrebbe essere valutato anche in base a quanto riportato dalla Corte dei Conti e messo in risalto da rinnovabili.it: “In termini di risparmio energetico e di emissioni di CO2 gli obiettivi del Superbonus sono stati ampiamente superati.”

Il tutto, come sappiamo, è venuto fuori in seguito alla relazione sull’attuazione avvenuta del PNRR. Stando alle parole dei magistrati contabili, quindi, vi è una conferma importante del vero impatto positivo in merito alla misura che ben si posiziona all’interno di quello che è il focus totale di efficientare 35,8 milioni di mq entro fine del prossimo anno solare.