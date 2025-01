Ecco il Bonus Vannacci: 3000€ per le coppie sessualmente attive | Chi non fa l’amore non piglia pesci

Cosa vuol dire che esiste un bonus Vannacci che premia con 3000€ le coppie sessualmente attive? Spieghiamoci meglio.

Il 2025 è iniziato portando con sé ovviamente, la nuova Legge di Bilancio, la quale sappiamo essere incentrata maggiormente sugli aiuti verso le famiglie con figli o che intendono farne e su chi ha un reddito medio/basso.

Anche quelli inerenti all’acquisto della prima casa e della ristrutturazione, così come con il bonus mobili e quello inerenti le spese mediche. Questi incentivi elargiti a chi farà figli quest’anno è dato dal fatto che la percentuale di natalità nel nostro Paese è sempre più bassa.

Per questo non stupisce il fatto che si sta parlando da diversi giorni del bonus Vannacci di 3000€ soprannominato da molti per le “coppie sessualmente attive”. Cerchiamo di capire esattamente di cosa stiamo parlando.

I vari bonus per le famiglie nel 2025

Sono molteplici le varie agevolazioni e bonus previsti per chi ha famiglia o è intenzionato a metterne su una da quest’anno in poi. Se leggete la nuova Legge di Bilancio 2025, dovrete tenere in considerazione la vostra situazione lavorativa e reddituale e verificare quali agevolazioni potrete andare a richiedere, anche perché qualcuno è automatico per altri invece, bisogna prestare domanda.

Verificate dunque il bonus nuovi nati, quello per il nido, quello per le mamme lavoratrici, quelli inerenti ai figli a carico, quelli per le spese scolastiche extra e così via. Non tutti dipendono dall’ISEE per questo motivo fareste meglio a farvi seguire direttamente dal Caf di zona o dal commercialista.

Il bonus Vannacci che fa chiacchierare la rete

Molti sui social l’hanno definito come il bonus Vannacci dedicato alle “coppie sessualmente attive”, in quanto si parla di un aiuto sostanzioso a chi fa figli. Come riportano sul sito blitzquotidiano.it, con l’anno nuovo è stato approvato un bonus per le famiglie con figli che aiuterà sicuramente a sostenere meglio il peso economico che grava sui genitori di uno o più eredi.

Avrete quindi la possibilità di ricevere 250€ al mese, che in un anno corrispondono a 3000€ a figlio che vi aiuterà sicuramente. Ovviamente ci saranno dei limiti massimi che dovrete sapere per poterlo ricevere e soprattutto per ogni figlio esattamente a quanto si riferisce. A ogni modo troverete tutto anche sul sito dell’INPS in modo da avere le idee più chiare. Ricordatevi che nel caso del bonus mamma per esempio, ci sono alcune mansioni che sono escluse dalla richiesta per questo tipo di sostentamento, per questo conviene informarsi bene per non lasciare nulla di intentato.