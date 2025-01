Compro Oro, addio per sempre all’acquisto dei gioielli di famiglia | È finita un’epoca

La svolta è giunta col nuovo anno. Ora le cose vanno a peggiorare per tutti: collane e anelli le vendi sui siti appositi ma non più qui.

Negli ultimi anni, sono state davvero tante le persone in Italia che hanno approfittato della presenza sul territorio nazionale dei negozi Compro oro.

Il fine è stato quello di poter racimolare qualche somma di denaro vendendo gioielli non più utilizzati.

Quando pensiamo al mondo dell’oro, non dobbiamo pensare solo ed esclusivamente ad anelli di fidanzamento, fedi nuziali o orecchini particolari, ma anche ad altri gioielli.

In modo particolare quelli che rientrano in regali che siamo soliti fare o ricevere soprattutto in alcune occasioni della nostra vita.

Addio alla vendita dell’oro: motivo assurdo

Molti, infatti, per nipoti e figli quando si accingono a festeggiare il battesimo, la comunione o la cresima, sono soliti regalare collane o bracciali in oro che poi, per vari motivi non si indossano mai.

Sono proprio questi che negli ultimi anni sono stati riportati in misura davvero inaspettata in questi negozi di Compro oro. Nonostante ci sia il ricordo affettivo della persona che lo ha regalato, spesso le esigenze economiche e anche la volontà di non indossare gioielli di questo carattere, invogliano le persone a liberarsene così.

Compro oro, bye bye: i gioielli di famiglia non li vuole più nessuno

Le quantità variano anche in base al valore momentaneo dell’oro che cambia così come avviene nel mercato in generale. Ovviamente, ancor prima di recarsi in un negozio Compro oro, c’è sempre qualcuno che in maniera intelligente e vispa monitora quale sia il valore momentaneo per comprendere l’attimo giusto per la vendita. Purtroppo, se negli armadi o nei cassetti abbiamo ancora collane o gioielli che ci sono stati regalati in passato da amici o parenti, nel 2025 dovremmo trovare altri siti su cui venderli perché nei negozi Compro oro sarà inutile portarli. Ovviamente, considerando il vasto mondo virtuale, non sarà poi così difficile sbarazzarsene accedendo su piattaforme che lo consentono dove si ha la possibilità di scegliere un prezzo e confrontarsi con l’ipotetico acquirente.

In questo caso, trattandosi di materiali di una certa importanza, ancor prima sarebbe lecito quantificare il valore corretto da chi se ne intende. Scopriamo tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni e che di certo non fa piacere agli italiani. L’oro, ormai, lascia il passo ad altro. Stando a quanto riportato da money.it, il rodio gli ruba il primato. Esso si trova in alcune zone del mondo, più precisamente in Brasile e Colombia e si produce in in Sud Africa, in Canada e anche in Russia.