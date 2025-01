Trenitalia, ora ti pagano per dormire nel loro treno: è una vera manna dal cielo | Servizio già attivo

Sembrerà una notizia assurda, ma è pura verità: Trenitalia può versare dei soldi sul tuo conto mentre dormi beatamente durante il viaggio.

A chi non è mai capitato di prendere almeno una volta nella propria vita il treno per raggiungere una determinata meta? In realtà c’è chi preferisce l’aereo, ma per tratti brevi è consigliabile restare con “i piedi per terra”. Probabilmente la scelta dipenderà da questioni di tempo, dal momento che si potrebbe impiegare qualche ora in più di viaggio.

Eppure sembra che ultimamente questo “disagio” potrebbe essere destinato a diventare un lontano ricordo. Infatti in questi giorni è diventato famoso il treno proiettile, ovvero lo “Shinkansen”, che raggiunge le più alte velocità tenendo conto del comfort più assoluto.

In Italia probabilmente arriverà una realtà simile nel futuro, ma nel frattempo si possono prendere in considerazione le varie reti ferroviarie e una delle più note è sicuramente Trenitalia. Si tratta di un’azienda pubblica partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane ed è la principale società che si occupa della gestione del trasporto ferroviario passeggeri.

Non tutti sanno che viaggiare contro in Italia può dare dei vantaggi anche quando si vengono a creare degli imprevisti. Infatti sarebbe opportuno proseguire nella lettura dell’articolo per avere le idee ancora più chiare.

Trenitalia, soldi assicurati a occhi chiusi

Tante sono le persone che vi utilizzano il treno per una serie di motivi. In primis ci sono coloro che devono fare i pendolari per motivi professionali e, anziché acquistare una casa nei pressi della sede del lavoro, preferiscono viaggiare ogni giorno con questo mezzo di trasporto.

Purtroppo bisogna affrontare il tutto tenendo conto di tutto ciò che potrebbe accadere durante il viaggio. Spesso capita, per esempio, di affrontare delle situazioni spiacevoli causate dai ritardi. Quante volte sarà capitato di attendere ore e ore la partenza di un treno? E quante volte sarà capitato di restare sul treno fermo sui binari per ore? In questo caso si possono trarre dei benefici.

Ecco i vantaggi di ogni singolo imprevisto

In teoria quando il treno ritarda più di 1 ora è possibile chiedere un’indennità pari a 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra i 60 e 119 minuti; del 50% per un ritardo di almeno 120 minuti. Di solito la richiesta viene accolta e nel giro di qualche settimana arriveranno i soldi sul proprio conto.

Durante un viaggio se ci sarà l’annuncio di un ritardo allora il passeggero può concedersi qualche minuto di riposo in più con la consapevolezza di ricevere un indennizzo variabile da 25 per cento al 50% del prezzo del biglietto. Anche in questo caso bisognerà superare i 60 minuti rispetto all’ora di arrivo nel luogo di destinazione indicato sul biglietto.