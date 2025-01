UFFICIALE: bandite le auto a benzina dal suolo pubblico | Rimarrano bloccate nel garage fino a nuovo ordine

Notizia shock, in quanto le auto a benzina sono state bloccate dal suolo pubblico e resteranno chiuse in garage fino a nuovo ordine. Ecco cosa sta succedendo.

La rivoluzione nel mondo dell’automotive è appena iniziata e già sta facendo preoccupare molti guidatori ma anche molte compagnie di noti brand, in quanto in alcune circostanze i numeri non soddisfano le aspettative.

A prescindere dalle vendite, la cui curva nel mercato dell’auto sale e scende all’impazzata, la corsa verso il raggiungimento di una realtà più green e meno inquinata è iniziata e decisamente indietro non si torna più.

Per questo stupisce ma neanche poi tanto la decisione di bandire le auto a benzina dal suolo pubblico, relegandole tutte in garage fino a nuovo ordine. Ecco di cosa stiamo parlando.

La direttiva europea in merito al mercato dell’automotive

Le date ci sono e l’Unione Europea pare non tornare indietro, almeno per ora, in quanto sono due essenzialmente le date da segnarsi sul calendario. Abbiamo il 2035 che sarà l’anno in cui i produttori di automobili non potranno più immettere sul mercato le auto a benzina e diesel e 2050, anno previsto per cui su strada dovremmo vedere solamente le auto elettriche, le quali hanno un’emissione di CO2 pari a zero.

Ovviamente sappiamo i vari problemi e punti di domanda emersi nella mente degli automobilisti in merito a questo tipo di auto, le quali almeno per il momento, non hanno decollato come sperato. Per il momento comunque, nonostante diversi Stati stiano richiedendo una revisione a queste date, pare che il dibattito a tal senso sia ancora aperto.

Addio alle auto a benzina

Veramente esiste uno stato dove le auto a benzina sono bandite dal suolo pubblico e lasciate in garage fino a nuovo ordine? Ebbene sì, è tutto vero, in quanto la Norvegia è il primo Paese ad aver vietato dal 1° gennaio, l’immissione sul mercato delle auto a motore termico, non ancora immatricolate.

A Oslo puntano a vendere soltanto veicoli elettrici entro il 2025 e ovviamente questo scenario ha diviso l’opinione pubblica. Se da una parte c’è chi “batte le mani” per il loro esempio, dall’altra i dubbi dilagano. Chissà se anche qualche altro Paese europeo prenderà esempio dalla Norvegia e inizierà a bandire l’immissione sul mercato dei veicoli finora conosciuti? Ricordiamo che ci sono già diversi brand di automobili che stanno producendo soltanto elettrico, mentre altri hanno fatto un dietrofront inaspettato, riprendendo la produzione dei classici veicoli a motore endotermico fino a data da definire.