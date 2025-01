MD, offerta senza senso: 2€ per una cena di pesce stellata | Da far leccare i baffi di Carlo Cracco

L’ex giudice di MasterChef gradirà sicuramente questa pietanza: solo in questo discount è possibile trovarla. Chef stellati in piedi.

Chi lo ha detto che dopo le vacanze natalizie sia impossibile trovare offerte per altre cene a base di pesce?

Gli amanti del genere, però, sono convinti spesso che per provare il migliore bisogna recarsi nel ristorante di fiducia e pagare cifre anche non così economiche.

Non sempre, però, ciò che si spende è ciò che realmente vorremmo assaporare. Quante volte capita di imbatterci nelle recensioni che vengono lasciate sul web da diversi utenti non così soddisfatti?

Infatti, a volte si prenota nel locale più chic e più rinomato di un determinato posto che poi non sempre mantiene le promesse e delude le aspettative.

MD, l’ultima offerta è da urlo: piatti stellati low cost

Non a caso, negli ultimi anni, i supermercati anche quelli che vengono considerati discount, si sono mobilitati per fornire prodotti vari a costi davvero accessibili.

Questo è il caso anche di MD che proprio negli ultimi tempi ha davvero scalato tante gerarchie conquistando una fetta importante di italiani. Proprio per le festività natalizie e di Capodanno, sono stati veramente in tanti ad accingersi in questi supermercati per fare spese usufruendo di prezzi convenienti e prodotti di altissima qualità.

MD: meno di 2€ per una cena stellata, anche Carlo Cracco apprezzerebbe

Ora però, sembra che sia proprio MD a spronare la clientela per preparare piatti gustosi e succulenti che abbiano le vongole come ingrediente principale. Si tratta di quelle del Pacifico del marchio Le Specialità di Beppe, come riportato dal nuovo volantino. Con soli 1,99€, si può preparare uno splendido piatto che sia con linguine o con gli spaghetti da portare in tavola la domenica a pranzo o, perché no, il venerdì sera. Il tutto, accompagnato da un buon vino bianco è sicuramente il piatto perfetto anche per una cena a lume di candele.

Se quindi avete pensato di invitare il partner o anche degli amici da voi, questo è sicuramente il prodotto che potrà fare leccare i baffi anche al commensale più esigente. Infatti, se nella vostra cerchia di amici c’è qualcuno che abbia lo stesso spirito critico del grande chef stellato, Carlo Cracco, cucinate a dovere e con un’attenzione anche nella preparazione del piatto senza fare un Mappazzone per dirla alla Bruno Barbieri, la standing ovation e il bis saranno garantiti decisamente. Provare per credere in questi giorni.