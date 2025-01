Ultim’ora: avvisata la famiglia Ricciarelli | Grave incidente: ricovero d’urgenza in ambulanza

Panico nella famiglia Ricciarelli, in quanto quell’incidente che ha richiesto il ricovero e il trasporto in ambulanza, ha lasciato tutti quanti senza parole.

Katia Ricciarelli è un nome che tutti conoscono, in quanto non è soltanto un personaggio televisivo come le nuove generazioni pensano, dopo averla vista per esempio al Grande Fratello Vip, ma è molto di più.

Per chi la segue fin dagli esordi, la Ricciarelli è stata una delle soprano più amate di sempre. Come rivelano su Wikipedia infatti: “Dotata di una voce di timbro etereo, morbida e luminosa, di una spiccata musicalità e di senso del fraseggio, è celebre per i filati, le smorzature e i pianissimi…”.

Nonostante le varie soddisfazioni artistiche, la famiglia Ricciarelli ha ricevuto una notizia che ha scioccato sia loro che i fan, in quanto quell’incidente che ha richiesto il ricovero e il trasporto in ambulanza, proprio non ci voleva.

La vita privata di Katia Ricciarelli

Tralasciando la vita lavorativa di Katia Ricciarelli, la cui storia artistica e televisiva è conosciuta un po’ da tutti, volevamo parlare della sua vita privata, per la quale l’opinione pubblica è spesso stata interessata. Sono due i nomi che emergono nell’immaginario collettivo quando si parla della nota cantante, cioè José Carreras e Pippo Baudo.

Con il primo, Katia, ha avuto una lunga relazione, precisamente dal 1972 al 1984, mentre con il secondo, si è sposata nel 1986 e si è separata nel 2004, ottenendo il divorzio tre anni dopo. La storia d’amore tra la Ricciarelli e Baudo ha destato molto interesse mediatico, soprattutto sulle rivelazioni successive rilasciate dal soprano, in merito all’assenza di figli nel loro matrimonio.

Un incidente che ha lasciato tutti senza parole

La famiglia Ricciarelli è stata avvisata di quell’incidente che ha costretto il ricovero e il trasporto con l’ambulanza di un loro affetto. Parliamo del grande Pippo Baudo, con il quale Katia Ricciarelli è stata sposata per diversi anni ed essendo comunque ex moglie, sicuramente questa notizia ha scosso anche lei oltre che all’opinione pubblica.

Come hanno riportato da, Il Messaggero infatti, il conduttore 88enne, pare abbia subito un incidente domestico in queste festività natalizie, cadendo nella sua abitazione a Roma, dove avrebbe riportato un trauma alla spalla. Dopo aver chiamato il 118, Pippo, sarebbe stato trasportato in ambulanza al policlinico Gemelli, dove gli avrebbero prestato le cure del caso, con i relativi esami. Qualche giorno dopo, Baudo sarebbe stato rimandato a casa, con l’obbligo di riposo e di indossare il tutore. Pare che il conduttore abbia così potuto festeggiare le festività tra l’affetto dei suoi cari. Chissà se Katia avrà parlato con Pippo in questi giorni?