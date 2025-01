Termosifoni, Giorgetti approva il BONUS: basta averne in casa almeno due | Ti riempiono di cash

Il 2025 è l’anno dei tanti soldi in arrivo per tutti: con questa accortezza, aiuti senza fine dallo Stato. Controlla se puoi averlo.

Da pochi giorni ci ritroviamo ad affrontare quest’inverno che si sta palesando in tutta Italia con temperature gradevoli e sole più presente del solito.

Nonostante ciò, però, sarebbe lecito dire che soprattutto nelle ore della mattina e in tarda serata, le temperature calano vertiginosamente e quindi bisogna correre ai ripari.

C’è chi ha la fortuna di utilizzare un camino alimentato da legna ma anche altre soluzioni più green ed ecologiche. In ogni caso, il fascino di ritrovarsi con un plaid, accanto al proprio partner guardando un film romantico dinanzi al camino acceso è imbattibile.

Soprattutto quando ci si concede qualche coccola di relax, se il tutto è accompagnato da una buona tazza di cioccolata calda, l’ambiente è paragonabile a una scena dei film americani natalizi.

Dal camino ai termosifoni

Tra le risorse più emergenti degli ultimi anni sarebbe il caso di parlare dei camini ad acqua che consumano poco anche se utilizzati solo come fonte di luce LED. A tal proposito, però, sarebbe anche opportuno dire un’altra cosa importante.

Per comodità, sono molte le famiglie italiane che utilizzano anche le stufette alogene che essendo di piccole dimensioni e facilmente trasportabili da una stanza all’altra si rivelano essere estremamente utili. Invece, per cercare di abbassare i consumi elettrici, i climatizzatori spesso vengono ignorati per evitare che ci sia esborso più eccessivo del previsto. Ovviamente, tra tutti gli strumenti menzionati per alimentare aria calda, al primo posto in Italia i termosifoni non vengono spodestati da nessun altro rivale.

Termosifoni, ora il bonus non è da perdere: la scadenza è già scritta

C’è chi ha il riscaldamento autonomo, chi centralizzato ma comunque, in ogni caso c’è sempre la possibilità di poter riscaldare l’ambiente in forma concreta e per nulla irrisoria. Il 2025 per chi possiede dei termosifoni in casa deve essere un anno estremamente prolifico. Soprattutto in questo periodi in cui il vero freddo ancora non si è palesato su tutta la penisola, potrebbe rivelarsi estremamente utile soprattutto nei prossimi giorni dove molti saranno gli italiani che potranno usufruire di un bonus di cui non si è parlato tanto.

In realtà può dare più soddisfazioni del previsto. Scopriamo nei dettagli di cosa si tratta. Con la Legge di Bilancio 2025, sappiamo bene che ci sono degli incentivi estremamente utili elargiti dall’Agenzia delle Entrate, affinché si possa operare il cambio della vecchia caldaia. Il tutto deve essere espletato entro e non oltre il 31 dicembre 2025.