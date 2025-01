Tanto per voi sono briciole… | INPS, follia sotto banco: tolti 50€ a testa dal fondo pensioni italiano

Pensionati in rivolta per quei 50€ che gli verranno tolti dalla pensione, direttamente dall’INPS. Cosa starà succedendo?

L’INPS dà, l’INPS toglie. Potremmo iniziarlo così il nostro articolo, in quanto purtroppo, i cittadini lo sanno bene. Le leggi cambiano, nulla è immutabile, così come i bonus o le agevolazioni presenti nelle varie Leggi di Bilancio.

L’abbiamo visto proprio con il cambio di governo attuale, ma è sempre successo anche con gli altri, ognuno imposta una propria manovra di legge per cercare di risollevare le sorti del paese, inserendo quello che per loro è un vantaggio e togliendo quello che viene considerato uno svantaggio della legge precedente. Il caos con il reddito di cittadinanza ce lo ricordiamo bene.

Ad ogni modo, questa nuova decisione presa dall’INPS, ha scioccato i pensionati i quali si vedranno togliere 50€ dalla pensione. I cittadini sono in rivolta, cosa starà succedendo?

Ogni situazione è a sé

Nel corso degli anni, anche in base alle varie impennate di inflazione che si sono registrate in alcuni momenti più difficili, come per esempio durante la pandemia, o lo scoppio della guerra e così via, per cercare di tutelare maggiormente i cittadini più in difficoltà, vengono messi a disposizione degli aiuti, dai bonus a riduzioni varie.

Badate bene però, che per ogni aiuto rilasciato, ci sono dei requisiti specifici che bisogna rispettare per poterne beneficiare. Capita spesso che chi effettua la domanda, magari per il passaparola, non si faccia controllare la propria situazione reddituale al Caf o direttamente all’INPS, così poi dopo anni, magari dopo che l’Agenzia delle Entrate ha svolto dei controlli approfonditi, si capisce che quei soldi dati devono essere ripresi.

L’INPS si riprende i soldi dai pensionati

In questi giorni è scoppiato il panico generale tra i pensionati dopo aver appreso che l’INPS toglierà dalle pensioni, 50€ da giugno 2025 a questa fascia di cittadini. Per capire il motivo di questa decisione, dobbiamo fare un passo indietro, ai tempi della pandemia, quando il governo Draghi riconobbe un bonus di 350€ per tutti quei cittadini in difficoltà che rientravano in determinati requisiti reddituali.

Chi all’epoca fece domanda, ottenne il bonus, in base al reddito presunto per il 2021. Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha svolto dei controlli approfonditi in merito a quel bonus, riscontrando che diversi cittadini, tra cui anche pensionati che hanno ricevuto la sovvenzione, in realtà non potevano soddisfare le richieste imposte per l’ottenimento. Per questo motivo, tutti coloro che si trovano in questa situazione, da giugno inizieranno a vedersi decurtare la cifra un po’ per volta, per ripagare lo Stato di quell’emissione anticipata.