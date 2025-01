“Poggi pure i 45€ sul cesto” | Medico di base, ora devi pagare solo per farti ricevere: UFFICIALE la tantum

Cosa vuol dire che bisogna pagare 45€ per farsi ricevere dal medico di base? Cerchiamo di fare chiarezza.

La sanità italiana, per quanto molto spesso viene criticata, continua a essere un fiore all’occhiello per il nostro Paese. Non ci riferiamo per quei casi di malasanità di cui purtroppo sentiamo spesso parlare nelle notizie di cronaca, o per quei tagli, per l’assenza di personale, per la mancanza di finanziamenti e così via, ma per un punto fondamentale.

Nel nostro Paese tutti possono ricevere cure mediche a prescindere dal conto in banca. In molti Stati, se non si ha un’assicurazione, non si può accedere alle cure mediche e bisogna ripiegare in contesti considerati abbastanza di “serie B” e inoltre pur avendocela, se non si è molto ricchi, molti interventi non possono neanche essere coperti.

Per questo oggi vogliamo fare chiarezza su una questione che sta facendo discutere. Che cosa vuol dire che per andare dal medico di base bisognerà pagare 45 euro?

Un caso shock che ha fatto discutere

In merito al discorso della sanità pubblica, come dicevamo, per quanto ci sono molteplici casi di cronaca che puntualmente vengono riportati alla nostra attenzione, in merito a errori commessi dal personale di turno, che molto spesso costano la vita di poveri pazienti, bisogna anche elogiare i meriti italiani. Soprattutto in merito a tutti quei passi avanti portati avanti da medici e infermieri, in merito a particolari patologie e a svariati interventi considerati “spettacolari”.

Per esempio, diversi anni fa era trapelata una notizia shock che aveva fatto riflettere molti, in quanto un lavoratore in un paese estero, dopo aver subito un infortunio sul lavoro, ha dovuto scegliere quale dito farsi riattaccare, in quanto la sua assicurazione non gli copriva l’intero intervento. Una notizia terribile se ci pensate, visto che qui in Italia, le dita, se fosse stato possibile, gliele avrebbero ricucite entrambe, senza dover pagare nulla. Speriamo dunque che la sanità pubblica italiana, possa rimanere per sempre libera a tutti a prescindere dal conto in banca.

Il pagamento del medico di base

Cosa vuol dire che per andare dal medico di base dovrete pagare 45 euro per poter essere curati? C’è un po’ di confusione in merito a questo punto, per questo vogliamo fare chiarezza. Proprio per ricollegarci al discorso precedente, i cittadini devono poter essere contenti che in Italia tutti possono essere curati a prescindere dal conto in banca, ma non bisogna neanche approfittarne, in quanto molte prestazioni, potrebbero essere richieste direttamente al proprio medico di base o alla guardia medica, in quanto considerate per nulla gravi.

Per evitare quindi che il pronto soccorso venga preso d’assalto, se al triage viene confermato il codice bianco, il paziente dovrà pagare un ticket che varia da città in città, per esempio si va dai 27 euro del Piemonte ai 25 euro della Calabria, che aumentano a 45 euro, qualora vengano richieste visite specialistiche. Per questo motivo, se la prestazione non è urgente, fareste meglio a rivolgervi al vostro medico di base, il quale non vi farà pagare nulla per la visita.