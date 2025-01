Ultim’ora: contanti aboliti per sempre in questi negozi | “Tira fuori il bancomat o vattene da dove sei venuto”

Cattive notizie in arrivo per chi preferisce usare i contanti nell’atto del pagamento. Ormai sarà tutto tracciabile, non c’è nulla da fare.

Nonostante i pagamenti contactless stiano diventando parte della nostra quotidianità, c’è chi preferisce avere in tasca delle banconote. Il pagamento contactless è un sistema che permette di effettuare acquisti con carte di credito o di debito o di smartphone per mezzo di tecnologia RFID e/o NFC.

Sicuramente si tratta di una procedura più sicura e rapida rispetto ai sistemi tradizionali. Carte prepagate, carte di debito, carte di credito sono sempre più utilizzate proprio perché garantiscono tracciabilità.

Non tutti sanno che in Italia è stato testato questo tipo di pagamento a Milano, perché era la località con maggiore concentrazione di carte di credito. Da allora sono stati fatti dei passi da gigante al punto tale che a breve non sarà più possibile fare ricorso alle banconote per fare delle spese. Nella faccenda gioca un ruolo importante la dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei redditi è un documento che serve al cittadino per comunicare al fisco le proprie entrate, vale a dire il proprio reddito. Inoltre deve anche effettuare i versamenti delle imposte e in Italia questa dichiarazione va fatta attraverso il modello 730.

Addio contanti, la notizia è ormai certa

L’ultimo è stato compilato il 30 settembre 2024 online oppure rivolgendosi al CAF o a professionisti abilitati. È obbligatorio presentarla quando si hanno più redditi contemporaneamente, come più contratti di lavoro dipendente dello stesso anno.

La dichiarazione dei redditi 2025 dovrà essere fatto da qualche mese, ma ci sarà un cambiamento significativo per quello che si dovrà fare l’anno prossimo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Novità in arrivo con la dichiarazione dei redditi 2026

A partire dalla dichiarazione dei redditi 2026 non sarà più possibile utilizzare le banconote per effettuare dei pagamenti e lo stesso discorso riguarda anche la detrazione quando sarà richiesta. In realtà a partire dal 1° gennaio 2025 questo avverrà, quindi ciò significa che la dichiarazione dei redditi 2025, relativa ai redditi 2024, darà la possibilità di scaricare le spese anche mediante gli strumenti di pagamento non tracciabili, cioè i contanti.

La situazione cambierà nel momento in cui le spese sostenute nel 2025 saranno valutate della dichiarazione dei redditi 2026. In questo caso non si avrà modo di scaricare le spese pagate con strumenti non tracciabili. Un duro colpo per chi ha sempre preferito i pagamenti cartacei. Del resto c’è chi sostiene che con le banconote si riesce a gestire al meglio l’economia di casa. A breve occorrerà cambiare il modus operandi.