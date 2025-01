Ufficiale: ecco il Superbonus WC | Ti montano gratis il bagno nuovo e te lo lucidano pure: paga tutto Meloni

Voi lo sapete cos’è il superbonus wc che ti pagherà la Meloni in questo 2025? Grazie a lei ti montano il bagno nuovo e te lo lasciano lucido e nuovo in casa.

La nuova Legge di Bilancio 2025 è ufficialmente realtà, in quanto con l’inizio del nuovo anno, la manovra del governo Meloni è stata ufficializzata anche al Senato. Sono molteplici le novità che ogni cittadino dovrebbe visionare anche perché si parla ovviamente di bonus, agevolazioni ma anche di rincari.

Ovviamente in base alla propria condizione reddituale le imposte da versare saranno differenti. Inoltre bisognerà valutare anche in quale scaglione si rientra in merito ai nuovi scaglioni Irpef attivati in questo 2025.

Oltre a questo, i cittadini saranno felici di sapere che esiste il superbonus wc che vi aiuterà ad avere il bagno lucido e nuovo di pacco grazie alla Meloni che pagherà tutto lei. Spieghiamoci meglio.

Attenzione al bonus ristrutturazione

Prima di parlare del superbonus wc, sappiate che anche in questa nuova Legge di Bilancio 2025 è stato confermato il bonus ristrutturazione le cui cifre però cambieranno molto presto. Infatti per quest’anno i cittadini potranno usufruire delle detrazioni al 50% per la prima casa e al 36% per la seconda, mentre nel biennio 2026/2027, badate bene che sarà previsto il 36% di detrazione per la prima casa e il 30% per la seconda.

Se dovete ristrutturare, sappiate che fareste meglio a iniziare quest’anno, in quanto le agevolazioni sono ancora notevoli, perché oltre alle detrazioni, potrete usufruire del bonus bagno, bonus mobili e di altre agevolazioni.

Il bonus wc che tanto piace ai cittadini

Cosa vuol dire che il superbonus wc ve lo paga la Meloni e che grazie a lei avrete il bagno lucido e nuovo di pacco? Semplice, anche in questa nuova Legge di Bilancio 2025, il governo attuale ha attivato il bonus ristrutturazione, grazie al quale potrete usufruire anche del bonus bagno.

In pratica, avrete una detrazione al 50% sull’acquisto e il rifacimento del bagno, al quale si andranno a sommare anche il bonus mobili e grandi elettrodomestici, che prevedono uno sconto su un importo massimo di 5000 euro. Informatevi bene in quanto sono diversi i lavori e le agevolazioni che potrete effettuare in casa vostra grazie a questa manovra 2025, come per esempio i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’abbattimento delle barriere architettoniche e così via. Ricordatevi dunque di compilare e inoltrare la domanda per le varie detrazioni entro i tempi consoni, in quanto dal prossimo anno le regole saranno differenti.