Salvini approva il cashback benzina: ti RIMBORSANO in base a quanta strada fai | Ti farciscono di soldi

Cosa vuol dire che Salvini ha approvato il cashback benzina in base a quanta strada fai? Questo rimborso lo desiderano in molti.

La nuova Legge di Bilancio redatta dal governo Meloni è ufficiale da diversi giorni ormai, ma sicuramente è con la fine delle festività che i cittadini riusciranno a “viverla” di più, in quanto la vita riparte come sempre, una volta messo via l’albero di Natale.

Sono molteplici le novità inserite che copriranno quest’anno, così come sono diverse le normative modificate e ancora molte quelle che sono state cancellate. I cittadini, in base alla propria situazione reddituale, avranno diritto anche ad alcuni bonus e agevolazioni.

Allora in molti si sono chiesti che cos’è questo cashback benzina in merito alla strada che ognuno fa, Salvini, in qualità di Ministro dei Trasporti l’ha approvata. Capiamoci meglio.

I punti salienti della nuova Legge di Bilancio 2025

In merito alla nuova Legge di Bilancio 2025, sono molteplici le novità che sono state introdotte nel testo del governo Meloni. Si parla della riforma IRPEF, degli incentivi per i lavoratori a basso reddito, il bonus natalità, il bonus mobili 2025 e così via.

Per sapere tutti i dettagli in merito a queste e altre normative, potrete visionare l’articolo redatto dal sito fiscoetasse.com, dove ogni punto viene enunciato in merito alla situazione reddituale e ai requisiti per poterli ottenere.

Il cashback benzina

Cos’è questo cashback benzina approvato da Meloni, Salvini and company, di cui tutti parlano? In base alla strada che fai ti bonificano e i cittadini non vedono l’ora di saperne di più di questa nuova riforma. In pratica, si riparla di nuovo di rimborso chilometrico per tutti i lavoratori che sono costretti ad usare la propria automobile in determinate circostanze lavorative. Per calcolare a quanto ammonta questo rimborso, bisogna visionare la nuova tabella ACI aggiornata a questa nuova Legge di Bilancio con le relative cifre in merito.

Questo rimborso sarà commissionato direttamente in busta paga, per il quale si terrà conto di diversi fattori, non soltanto quelli inerenti al consumo di carburante, ma anche all’usura del veicolo, dei pneumatici, dell’assicurazione e così via. Inoltre, i nuovi valori aggiornati, sono calcolati sulla base di vari fattori: marca del veicolo, alimentazione, categoria e tipologia del veicolo. Infine, come riportano da money.it: “il costo chilometrico è forfettarizzato su 15mila km. Dal 2025, inoltre, non si tiene più conto delle emissioni inquinanti, ma dell’alimentazione del veicolo…”, modificando nuovamente i parametri del rimborso. Informatevi dunque sulla vostra situazione, in quanto la legge è cambiata anche su questo punto.