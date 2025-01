Agenzia delle Entrate: le cartelle esattoriali da oggi raddoppiano | Devi pagarla due volte e stare anche zitto

Veramente le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate da oggi raddoppiano e dovete pagarla due volte? Cerchiamo di capire meglio questo quesito.

Quando sentiamo parlare di cartelle esattoriali, avvertiamo quella sorta di brivido dietro la schiena che quasi ci toglie il respiro. Sono due le cose a cui non si potrà mai scampare a questo mondo: la morte e le tasse, come recitavano anche in Vi presento Joe Black.

Per questo motivo, nel momento in cui abbiamo un debito non pagato che sia con l’Agenzia delle Entrate, con l’INPS, con il Comune o con qualunque altro ente, arrivano alla nostra attenzione le tanto temute, cartelle esattoriali.

Mettono ansia già quando sono solo quelle canoniche, figuriamoci queste che raddoppiano. Per questo oggi vogliamo fare chiarezza su un quesito che in molti si sono chiesti: veramente bisogna pagare due volte?

Cosa fare quando arriva la cartella esattoriale

Sono molteplici i motivi per cui vi trovate in ritardo con i pagamenti, ma generalmente, quando vi arrivano le cartelle esattoriali, se non volete avere problemi futuri, dovrete cercare di pagare entro 60 giorni dalla data di notifica, entro la quale avrete anche la possibilità di rateizzare l’importo dovuto o di fare ricorso. Nel momento in cui non pagherete o comunque sceglierete nessuna delle opzioni elencate entro il tempo prestabilito, la cifra aumenterà.

A questa infatti verrà inserita la mora, gli interessi, gli oneri di riscossione ed eventuali spese legate al mancato pagamento. Nella comunicazione troverete poi tutte le varie opzioni e scenari vari, dagli importi alle condizioni.

Le cartelle raddoppiano: cosa fare

Cosa vuol dire che le cartelle esattoriali raddoppiano e che all’Agenzia delle Entrate dovete pagare due volte? Ecco a questo rumors che sta girando sui social, in merito a cosa fare se si perdono le cartelle, vogliamo chiarire immediatamente il concetto, prima che si apprendano notizie errate. In primis, non è vero che dovete pagare nulla per ottenere una copia, semplicemente dall’Agenzia delle Entrate emetteranno una seconda copia da darvi.

Tra l’altro, come rivelano da money.it, potreste anche evitare di chiedere il duplicato cartaceo se il pagamento lo fate online e non in posta o in banca. Vi basterà semplicemente collegarvi alla sezione Riscossioni del sito dell’Agenzia delle Entrate e troverete tutti i dettagli dei pagamenti da voi dovuti oppure, prendendo direttamente un appuntamento nella sede della vostra città, vi verranno rivelati tutti i dettagli della vostra situazione e anche come risolvere eventuali debiti a vostro carico.