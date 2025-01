Lui è il Re del Pellet: proposto il prezzo shock di 3,02 EUR a sacco | Puoi anche pagare alla consegna

Nel mercato è disponibile un marchio di pellet che sta andando letteralmente a ruba. Andiamo a scoprire di quale si tratta e perché sta riscuotendo un simile successo.

Il pellet non è altro che un combustibile ricavato dal legno e spesso si tratta di scarti di lavorazione. Si utilizza in bruciatore a pellet o in stufa a pellet. Permette di ottenere un prodotto compatto senza aggiungere sostanze chimiche estranee al legno e questo fa sì che si possa ottenere un combustibile ad alta resa.

La combustione produce biossido di carbonio e il residuo tipico è rappresentato dalle ceneri. È ottimo come combustibile per le stufe di ultima generazione e non mancano dei vantaggi ambientali della faccenda. Infatti possono essere prodotti dai numerosi materiali di scarto come segatura e scarpe di lavorazione di falegnameria.

Non c’è alcun tipo di abbattimento di alberi interi e questi scarti vengono rivalorizzati come combustibile di largo consumo. Non ci crederai, ma l’Italia è primo mercato europeo per il consumo di pellet in legno con 3 milioni di tonnellate all’anno! Il tutto è incentivato dagli effetti benefici a livello ambientale Ferro il consumo di un prodotto ecologico.

A tal proposito se sei una delle persone che sfrutta il pellet allora devi assolutamente cogliere al volo quest’opportunità. Un sacco consistente potrai portare a casa a un prezzo davvero inimmaginabile.

Un marchio di pellet che sta andando a ruba

Il pellet nasce all’inizio degli anni settanta negli Stati Uniti in seguito a una crisi petrolifera. Pensò bene di prendere in considerazione questo nuovo tipo di biocombustibile. Esso è naturale al 100%, non contiene solventi chimici e resta compatto grazie alla componente naturale del legno nota come lignina.

Si dice che il pellet migliore sia quello di faggio per via del rendimento e per la durata della combustione. Poi c’è quello misto faggio-abete che rilascia una quantità modesta di cenere residua. Tuttavia non puoi non valutare questa offerta proposta online.

Dai un’occhiata al sito. Non te ne pentirai

Secondo quanto riportato sul sito shop.eiegs.com pare che ci sia una barca di pellet che va letteralmente a ruba e costa pochissimo. Si tratta del sacco da 15 kg pellet Sparrow Faggio 85% Abete-15% “Enplus A1” al prezzo di 3.02 euro (IVA esclusa). Il pagamento può avvenire anche alla consegna e del sito c’è una sezione in cui è possibile fare richiesta di ulteriori informazioni prima di acquistare il prodotto.

Per esempio del Friuli il sacco sarà consegnato a 3,02 euro mentre nelle altre regioni la cifra cambierà seppur di poco. Infine vengono consigliati altri pellet come quello di girasole e di faggio.