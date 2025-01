Alcol Test a sorpresa in Parlamento: i risultati sono sconvolgenti | Predicano bene e razzolano malissimo

I telespettatori hanno assistito all’Alcol Test in Parlamento e sono rimasti senza parole. Cosa sarà successo vi starete chiedendo?

Il nuovo Codice della Strada è entrato in vigore da diverse settimane ormai, eppure le polemiche attorno a questi nuovi decreti, sono ancora al primo posto nello scenario collettivo. C’è chi è a favore e chi contro, come succede poi quasi sempre attorno a una nuova legge.

A prescindere dall’opinione personale e dalle varie argomentazioni a sostegno delle varie tesi da cittadini e istituzioni, il nuovo regolamento va rispettato e in caso di errore, presunto o conclamato, sarà chi di dovere a decidere chi avrà ragione o meno. L’abbiamo visto qualche giorno fa con il caso dell’automobilista fermatosi per dissenteria.

A ogni modo, i cittadini in queste ore stanno discutendo in merito a quell’Alcol Test a sorpresa in Parlamento e al suo risultato. Cerchiamo di capire meglio cos’è successo.

Cosa prevede il Codice della Strada in merito allo stato di ebbrezza

Il nuovo Codice della Strada ha apportato diversi aggiornamenti alla precedente versione, inasprendo alcune sanzioni in merito a punti ben precisi, come per esempio la guida con lo smartphone, o in stato di ebbrezza, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e così via. Alla fine queste e l’eccesso di velocità sono le cause più rilevanti per cui si verificano sinistri, di più o meno intensità.

Per chi ancora non lo sapesse, volevamo riportarvi le nuove sanzioni per chi sfora dai limiti consentiti del tasso alcolemico:

Tra 0,5 e 0,8 g/l : è prevista una sanzione che va dai 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente dai tre ai sei mesi;

: è prevista una sanzione che va dai 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente dai tre ai sei mesi; Tra 0,8 e 1,5 g/l : è prevista una sanzione che va dagli 800 ai 3.200 euro, la sospensione della patente dai sei mesi ad un anno e il possibile arresto fino a sei mesi (dipende dal valore raggiunto);

: è prevista una sanzione che va dagli 800 ai 3.200 euro, la sospensione della patente dai sei mesi ad un anno e il possibile arresto fino a sei mesi (dipende dal valore raggiunto); Oltre 1,5 g/l: è prevista una sanzione che va dai 1.500 euro ai 6.000 euro, la sospensione della patente da uno a due anni e il possibile arresto dai sei mesi ad un anno (dipende dal valore raggiunto).

L’Alcol Test in diretta

Cosa vuol dire che l’Alcol Test è arrivato in Parlamento e i risultati sono “stati sconvolgenti”, come hanno rivelato alcuni utenti sui social? Molti hanno dichiarato che “predicano bene e razzolano malissimo”. Ma è veramente andata così come sostengono in molti? Facciamo chiarezza.

Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, si è sottoposto in diretta a L’aria che tira su La7, in qualità di rappresentate parlamentare, all’Alcol Test, dopo aver bevuto un bicchiere di prosecco. Come mostrato anche nel video che vi abbiamo riportato in alto, il test è risultato leggermente positivo, anche se il funzionario presente in studio ha dichiarato: “vista la quantità di alcol bevuta, se avessimo sottoposto l’Onorevole Gasparri a prova etilometrica, sicuramente sarebbe risultato negativo perché la quantità è veramente minima”. Con questo test è stato confermato dunque che in quello scenario, il conducente avrebbe potuto guidare senza subire sanzioni. Cosa ne pensate?