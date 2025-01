Tragedia per la tv italiana: dopo Piero Angela, salutiamo anche il suo erede | Giornalismo in lutto

Un altro grande della televisione ci ha salutato per sempre: in molti hanno manifestato dolore e sgomento. Un addio che fa molto male.

Nell’immaginario collettivo, Piero Angela ha rappresentato per tutti noi un esempio di saper fare televisione con grande cultura e soprattutto umanità.

Il suo grande estro e la sua grandissima capacità comunicativa nel raccontare i fatti ed episodi della storia e della scienza, lo hanno elevato tra i più grandi del panorama italiano.

Suo figlio Alberto, negli anni, ha dimostrato di essere suo degno erede, riuscendo a catalizzare la grande bravura di Piero Angela sia nell’approfondire temi che nell’essere in grado di spiegare ai cittadini usando un linguaggio semplice.

Tale modo di approcciarsi si è rivelato essenzialmente utile anche nel raccontare dei dettagli davvero molto interessanti.

La grandezza di Piero Angela

Tra le tantissime trasmissioni televisive dove abbiamo visto Piero Angela essere un punto fondamentale, sarebbe lecito dire come abbia cambiato anche il modo di fare scuola. Infatti, sono davvero tanti gli insegnanti che ancora oggi, attraverso i vari strumenti presenti nelle aule trasmettono i video ed estratti dei suoi splendidi documentari. Qui, con parole semplici, è riuscito a spiegare anche i concetti più difficili.

Ciò dimostra quindi come la sua grandezza nel mondo sia stata riscontrata dai tantissimi libri e dal suo grande mezzo comunicativo. La cultura di un uomo che ha fatto la storia della televisione italiana. Continua ancora oggi ad essere un punto cruciale e fondamentale nell’insegnamento di argomenti che non sempre vengono trattati in forma precisa e attenta. Piero Angela quindi è stato considerato un grandissimo uomo di cultura ed è stato anche come detto poc’anzi un grande esperto di televisione e di comunicazione. Ciò sicuramente non svanirà mai nonostante la sua morte avvenuta pochi anni fa. Ora però sembra che anche il suo grande erede abbia lasciato un vuoto incolmabile nel pubblico e nei familiari per la sua triste dipartita.

Tragedia per la tv italiana: dopo Piero Angela, salutiamo anche il suo erede

Parliamo di un altro grande uomo di cultura che è morto all’età di 94 anni. Stiamo parlando di Furio Colombo, che aveva preso in eredità lo status di ‘leggenda vivente’ della nostra tv proprio da Piero. Come riportato da repubblica.it, oltre ad essere stato il fondatore del Fatto Quotidiano, si è messo al servizio di Repubblica e La Stampa con grandissimo impegno e professionalità.

Nel 1975 lo ricordiamo in un’intervista che fece con il grande Pier Paolo Pasolini (pubblicata sulla Stampa), giusto per menzionare uno dei suoi grandi successi da giornalista. Il suo ultimo articolo, per Repubblica, è datato giugno 2024.