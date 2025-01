Catastrofe Coop: chiuso tutto con effetto immediato | Proprietari scappano il più lontano possibile

La situazione è sfuggita di mano e i consumatori sono senza parole. Non era mai successo prima una cosa del genere: catastrofe annunciata.

I punti vendita Coop presenti in Italia sono davvero tanti, da nord a sud. Tra gli spot pubblicitari che sono rimasti maggiormente nell’immaginario collettivo, non possiamo non menzionare la frase La Coop sei Tu.

Questo concetto, da sempre, è apprezzato da tanti consumatori i quali non possono fare a meno delle offerte vantaggiose che tale supermercato riserva ai clienti settimana dopo settimana.

Basti pensare come la raccolta punti fino a novembre abbia dato la possibilità ai clienti di poter avere in regalo un fantastico pupazzo da regalare a figli e nipoti.

Adesso, fino a febbraio, c’è invece la la possibilità di portare a casa una splendida pentola di un marchio molto noto in Italia.

Prodotti Coop, eccellenza da non perdere

Ad ogni modo, ci sono dei prodotti Coop che sono super consigliati da coloro che sono addetti al controllo qualità delle merci. Proprio questi ne esaltano la qualità e il gusto. Basti pensare ai tanti yogurt del marchio Fior Fiore della Coop.

Essi si presentano non solo gustosi e genuini, ma il sapore è così buono che sembra quasi di mangiare un gelato con poche calorie. Tanti altri sono i prodotti di questo marchio che continuano a far faville e ad essere presenti nei frigo e nelle dispense degli italiani. Le ultime novità, però, sono davvero destabilizzanti per tutti. Scopriamo subito cosa sta succedendo.

Catastrofe Coop: chiuso tutto con effetto immediato, dipendenti in lacrime

La Coop, negli ultimi tempi sta dimostrando ancor di più di voler essere dalla parte dei cittadini formando nuovi dipendenti da assumere nei vari punti vendita. Non a caso, in alcune zone d’Italia, come ad esempio in Toscana, precisamente Lastra a Signa in provincia di Firenze, vi è un’area dedicata soprannominata My Campus. Essa dà la possibilità alle nuove leve di essere formati nel miglior modo possibile per diventare il futuro di questa catena così importante e apprezzata ormai da tanti anni.

Purtroppo, quello che è accaduto di recente manda nel panico più totale tante persone. Stando a quanto riportato da energycue.it, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di mettere fine alla sede ormai storica presente a Modena. Trattasi di quella sita in viale Virgilio. Molti sono stati sorpresi da questa decisione come alcuni sindacati storici, Filcams Cgil e Uiltucs Uil, giusto per citarne alcuni. E i dipendenti? Sicuramente saranno stati trasferiti in altre sedi come quella di Reggio Emilia.