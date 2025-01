Eurospin manda in rovina i produttori di Pellet: con 59€ ti sistemi a vita | Casa calda per sempre

I produttori di Pellet sono in rovina a causa dell’Eurospin. Con 59 euro, ti permette di avere la casa sempre calda. Così ti sistemi a vita.

Siamo nel cuore dell’inverno, il periodo in cui i cappotti, le sciarpe e i maglioni pesanti sono indispensabili, mentre i termosifoni e le stufe sono sempre accese, per mantenere le case calde e allontanare il freddo.

Si potrebbe quindi dire che per i produttori di Pellet, questo dovrebbe essere il momento d’oro dell’anno, vista la necessità di riscaldarsi.

Diversamente da ciò che tutti potremmo pensare, questo però non è per loro un buon periodo. Nonostante il forte bisogno di riscaldarsi che c’è, i produttori di Pellet stanno avendo un inaspettato concorrente che gli sta “rubando il lavoro“.

Si tratta dell’Eurospin e della sua ultima offerta. È talmente convenevole che sempre più persone ne stanno approfittando. Sta infatti mandando i produttori di Pellet “in rovina”

Con soli 59 euro sei sistemato a vita e hai la casa sempre riscaldata

De sempre ritenuto l’Eurospin il numero uno della convenienza a causa dei prezzi bassi che propone per i propri prodotti. Del resto, è proprio per questo motivo che è nato, proprio per dare una risposta “tutta italiana alla crescente richiesta di risparmio“, come riporta il suo sito web.

Stavolta però ha pensato a un’offerta talmente convenevole, che con pochissimo riesce a sistemarti a vita. Per questo in tantissimi ne stanno approfittando. Del resto, altrove è difficile trovare un prodotto del genere a un prezzo simile. Costa solamente 59 euro e permette di avere tutta la casa riscaldata. Praticamente l’ideale per questo periodo di freddo invernale. Ma ecco di cosa si tratta.

Un’offerta che sta mandando i produttori di Pellet “in rovina”

È difficile trovare altrove un’offerta più vantaggiosa di questa che l’Eurospin propone, per questo in tantissimi ne stanno approfittando, acquistando la sua stufa a gas. Non solo costa pochissimo, ma ha un’area di copertura talmente estesa, che può arrivare anche a 105 metri cubi.

Ha poi 3 livelli di potenza selezionabili, che vanno da 1.3 kw a 4.1 kw. Ha poi l’accensione piezoelettrica, il dispositivo di sicurezza e l’alloggiamento per la bombola di 15 kg. Le sue misure sono 425x480x735 mm. Praticamente non è eccessivamente grande da occupare molto spazio. La cosa più sorprendente è però il suo prezzo, ovvero 59.99 euro. Da non credere. Ecco perchè così tante persone la stanno acquistando. C’è un ottimo rapporto di qualità – prezzo.