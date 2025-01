SuperEnalotto, il ‘trucco della cresta’ per vincere i premi medi | Scoperto da un tabacchiere napoletano

Ecco qual è il “trucchetto della cresta” per cercare di vincere i premi medi al SuperEnalotto, scoperto da un tabaccaio che sta facendo impazzire la rete.

Vincere al SuperEnalotto è uno dei sogni più ambiti da moltissimi cittadini, in quanto sarebbe bello poter cambiare la propria vita grazie a un’estrazione fortunata. Purtroppo capita raramente, ma è bello poterci sperare, senza però correre il rischio di finire nella dipendenza.

Anche perché il gioco genera questa patologia quindi purché non si finisca in questo tunnel pericoloso, non succede nulla a tentare ogni tanto. Le probabilità di vittoria sono ovviamente altalenanti, anche perché in questo caso è difficile indovinare la sequenza precisa dei numeri estratti.

Per quanto raro, abbiamo comunque visto che non è impossibile, per questo potrebbe interessarvi conoscere il “trucchetto della cresta” per vincere i premi medi, secondo la scoperta di un tabaccaio che sta facendo impazzire la rete.

Alcune strategie per provare a vincere

Se fate una ricerca online, saranno molteplici le guide redatte da chi prova a spiegare dei metodi per cercare di vincere al SuperEnalotto. Ovviamente nessuno di questi può essere considerato sicuro, anche perché se no, ci sarebbero molti più milionari nel mondo, non credete? Detto ciò, tra i consigli più gettonati c’è quello in merito alla scelta dei numeri. Provate per esempio a verificare quali sono le combinazioni maggiormente estratte o anche quelli che ancora non sono mai usciti.

Prima o dopo entrambe le teorie potrebbero trovare fondamento, così come sarebbe meglio non cambiare numeri spesso. Una volta scelti, giocateli per un po’, non si sa mai che prima o dopo quei numeri fortunati possano essere estratti. Un ultimo suggerimento che vogliamo darvi noi è quello di controllare sempre le varie schedine che giocate, perché i vincitori che non hanno riscosso la propria vincita sono veramente molteplici.

Il “trucchetto della cresta”

Qual è questo “trucchetto della cresta” di cui parlano in molti sui social, dopo che ha spiegato questa teoria un tabaccaio napoletano? Secondo questo consiglio molto gettonato sul provare a vincere al SuperEnalotto i premi medi, c’è la convinzione che sarebbe meglio provare a giocare una combinazione di 10 numeri piuttosto che solo quella da 6.

Come rivelano anche da money.it, la prima combinazione è stata quotata con una probabilità di vincita di 1 su 2.964.832, rispetto a quella di 1 su 700 milioni circa, della seconda. Ovviamente le probabilità non mentono, essendo i numeri a parlare, ma voi siete liberissimi di giocare, sempre con moderazione, la sequenza che più vi aggrada. Detto ciò, vi auguriamo buona fortuna!