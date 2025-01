Sciacqui i legumi in scatola? Stai facendo un crimine per la tua salute | Ecco cosa trovi nella lattina

Pensaci due volte prima di sciacquare i legumi in scatola. Ne va della tua salute. Nella lattina c’è molto più che della semplice acqua.

I legumi in scatola possono essere una vera manna per chi non ha tempo per mettersi ai fornelli e cucinare. Bastano alcuni minuti in pentola, un giro d’olio e sono pronti per essere mangiati.

Chi vuole assumere delle proteine senza dover passare troppo tempo in cucina li ritiene infatti l’ideale. Ciò nonostante però, ci sono tantissime persone che non li apprezzano.

Ritenendo i legumi in scatola di scarsa qualità, spesso li evitano e preferiscono optare per quelli i legumi freschi oppure secchi oppure li lavano, convinti che il liquido contenuto nella lattina sia acqua sporca.

In realtà non c’è cosa più sconsigliata del buttare via l’acqua dei legumi. In tanti la sottovalutano, ma in realtà andrebbe presa molto di più in considerazione, perchè è più benefica di quanto può sembrare.

Pensaci due volte prima di sciacquare i legumi

Può sembrare un gesto innocuo sciacquare i legumi del barattolo, ma in realtà farlo è più che sconsigliato. Lavandoli e buttando via la loro acqua si commette infatti un grande errore.

Diversamente da ciò che può sembrare, l’acqua dei legumi non è acqua sporca, ma qualcosa di molto più sano, che può anche essere riutilizzato in cucina. Può essere un valido aiuto nella preparazione delle ricette. Pensaci quindi due volte prima di buttarla via e risciacquare i legumi. Ma ecco cosa ci si può fare.

Un errore da evitare per il bene della tua salute

Diversamente da ciò che può sembrare, l’acqua presente nei legumi è benefica per la salute. Come riporta “Energycue” è un mix di sali minerali, fibre solubili e altri nutrienti che i legumi rilasciano al momento della cottura. Tuttavia è consigliato sciacquarli per ridurre il sodio che è presente in essi.

L’acqua dei legumi può essere poi un valido aiuto in cucina. Avendo delle proprietà leganti, può essere usata come sostituto all’albume per preparare la mousse e le salse, come per esempio la maionese. È quindi tutt’altro che della semplice acqua sporca. Pensaci bene quindi a buttarla via. Non solo fa bene ma può anche essere molto utile. Se proprio temi che nel barattolo ci siano delle possibili tracce di sostanze derivanti dalla lavorazione del contenitore, opta per un barattolo di vetro. Minimizzi il rischio delle contaminazioni e puoi così riutilizzare l’acqua dei legumi in tutta sicurezza.