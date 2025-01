Mal di pancia sospetti: Conad li toglie immediatamente dagli scaffali | Veleno puro per i nostri intestini

Dopo quei mal di pancia sospetti, il Conad toglie quel prodotto dagli scaffali, per alcuni può essere considerato veramente come “veleno puro” per il loro intestino.

Oggi giorno i supermercati presenti sul territorio sono molteplici, motivo per cui abbiamo vasta scelta per dove andare a fare la nostra spesa settimanale. Anche i prezzi sono vari e soprattutto le offerte che puntualmente escono sui volantini dei vari marchi.

Che siano supermercati o discount poco importa, in quanto oggi giorno, molti clienti scelgono i prodotti di cui necessitano in vari scaffali, non per forza in un singolo negozio. Eppure c’è un fattore che purtroppo li accomuna tutti.

Stiamo parlando dei vari richiami alimentari che puntualmente vengono comunicati dal Ministero della Salute, oppure dal marchio stesso e ancora da vari quotidiani. A finire nell’occhio del ciclone questa volta, è stato il Conad il quale ha richiamato dai suoi scaffali questo prodotto per quei sospetti mal di pancia.

L’importanza di restare informati

Come dicevamo, capita di sovente che supermercati e discount, debbano richiamare i loro prodotti per problematiche varie che potrebbero però mettere in pericolo tutti i clienti o soltanto quelli che presentano per esempio una particolare allergia o intolleranza. Di recente hanno fatto scalpore quei lotti ritirati per la presenza di salmonella, listeria, per la presenza di ingredienti non dichiarati in etichetta, così come corpi estranei presenti al loro interna e così via.

Per questo motivo, non ci stancheremo mai di dirvi che è fondamentale per voi restare aggiornati sui vari canali messi a disposizione da chi di dovere, per poter cercare di evitare di acquistare o consumare determinati prodotti. Anche perché, per quanto le comunicazioni sono immediate, qualcuno nel mentre, prima del ritiro preventivo, potrebbe comunque averlo acquistato e consumato.

Il Conad lo toglie dagli scaffali

Dopo quei mal di pancia sospetti, il Conad toglie dai suoi scaffali questo lotto per prevenire la salute dei suoi fedeli clienti. Per chi soffre di questa particolare intolleranza, questo prodotto è considerato quasi come se fosse “veleno puro” per il loro intestino. A riportare la nota è stato Il Fatto Quotidiano, il quale ha comunicato che il noto supermercato ha richiamato le confezioni da 150 grammi di Cremini a marchio Sapori & Idee.

Come riportano dal quotidiano: “A scopo precauzionale, Conad raccomanda alle persone celiache o intolleranti al glutine di non consumare i cremini con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicato…”, invitando i clienti che dispongono di queste confezioni, con il lotto P1TBH con scadenza 30/01/2026, a non consumarli, ma riportarli in sede di acquisto per ottenere il rimborso o la sostituzione.