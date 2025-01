NASA, da oggi è cambiato il mondo: creato il primo motore senza combustibile | “Marte, arriviamo!”

Le ultime novità del 2025 mettono in condizione il mondo intero di tirare un sospiro di sollievo: l’ambiente si salva e la tasca pure.

Da decenni, ormai, in tutto il mondo, si affronta il tema rovente del surriscaldamento del globo terrestre. Le varie lotte condotte dagli ambientalisti per mettere fine agli inquinamenti tossici e ai roghi sottostanti, continuano a dismisura.

Anche nelle scuole, ormai, attraverso le ore di Educazione Civica, si sensibilizza il concetto della salvaguardia dell’ambiente a partire dalla semplice ma tanto utile raccolta differenziata. Ad oggi, purtroppo, sono ancora troppi i Comuni in Italia dove ci sono furbetti che mischiano il tutto senza farsi scoprire.

Ciò, come se non bastasse, contribuisce in modo negativo proprio per la Terra. A ciò va aggiunto come, anche nell’Unione Europea, sia pervenuta l’esigenza di trovare forme correttive per mettere un freno a questo problema estremamente complesso.

Da diversi anni, le automobili, sono state attenzionate in modo specifico in quanto, pare proprio che i vari scarichi e il carburante prodotto, crei una sorta di nube che alimenta in maniera eccessiva l’inquinamento globale. Ecco perché, negli ultimi tempi, gli incentivi per motivare i consumatori ad acquistare le auto elettriche sono lievitati a vista d’occhio.

Le automobili sono la causa principale dell’inquinamento?

La domanda, però, sorge spontanea: sono le auto le principali cause dell’inquinamento terrestre? Non solo ma esse, purtroppo, contribuiscono in modo esponenziale al problema. In Italia, in modo particolare, due italiani su tre, confermano di spostarsi con i propri mezzi anche solo per andare a lavoro o raggiungere gli amici al bar per un aperitivo.

Giacché, quindi, sono in troppi a preferire la propria vettura al mezzo di trasporto pubblico ibrido, ecco che lo Stato non resta a guardare e cerca di promuovere in modo impellente l’acquisto delle auto elettriche. Questo è sicuramente un modo per trovare un compromesso dalle parti. Le ultime novità provenienti dalla Nasa, però, sono davvero entusiasmanti per tutti. Scopriamo i dettagli nell’ultimo paragrafo.

NASA, creato il primo motore senza combustibile

Come riportato da energycue.it, già nel 2006 l’ingegnere britannico Roger Shawyer si era reso protagonista nell’aver portato alla luce una sua teoria davvero pazzesca: la possibilità di generare un propulsore rotativo senza l’utilizzo del carburante.

Avete letto proprio bene. Qui del carburante, nemmeno l’ombra. Solo di recente, però la Nasa ha ripreso il concetto volendo proporre nel mondo del mercato mondiale un motore che sia in grado di circolare senza l’ausilio di carburanti che contribuiscono all’inquinamento. Non resta da attendere i prossimi sviluppi della vicenda, augurandoci che tale prototipo possa superare tutti i controlli da protocollo.