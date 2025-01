Giorgetti aiuta gli italiani, ma vi deve morire un parente: ecco il BONUS LUTTO | Ti riempie di soldi

Gli italiani volevano i Bonus? E il ministro li accontenta. Gli ultimi incentivi, però, vengono erogati solo dinanzi ad un triste episodio.

Il nuovo anno è iniziato da circa un mese e sembra proprio che gli italiani stiano iniziando a fare i conti con le tante, forse troppe, spese da affrontare.

Sebbene la tredicesima sia un lontano ricordo ancorato alle festività e prelibatezze natalizie, ora si guarda in faccia alla realtà. Le bollette costano, le tasse aumentano ma gli aiuti?

Lo Stato, come ha sempre dimostrato nel tempo, non resta a guardare. A tal proposito, infatti, va detto che anche per questo 2025 ci sono davvero tanti Bonus che danno la possibilità di ottenere sconti, aiuti ed incentivi di vario tipo.

La lista è davvero molto ampia. Certo è che non tutti possono ottenere ciò ma solo alcune categorie di persone. Chi ha un ISEE basso o chi comunque ha un nucleo familiare così ampio da poter usufruire dei vari supporti del Governo.

Addio al Canone Rai? Facciamo chiarezza

In alcuni casi, ad esempio, lo Stato si pone l’obiettivo di evitare che i cittadini debbano pagare delle tasse. Il caso più emblematico è sicuramente quello del Canone Rai. Da quest’anno, come sempre spalmato sulle varie utenze, è tornato al costo originale di 90 euro. Terminata, quindi, la scontistica dello scorso anno, adesso i cittadini devono pagare fino all’ultimo centesimo, ma non tutti.

Infatti, in questo, il Governo dà l’opportunità a chi non ha un televisore in casa o chi, superata una certa età e con un ISEE non elevato, abbia la possibilità di essere esente da tale pagamento. Ora, però, tornando al discorso relativo ai Bonus, pare proprio che versando lacrime per tristi episodi familiari, si possano ottenere introiti da parte dello Stato. Scopriamo scorrendo nella lettura di cosa si tratta.

Giorgetti aiuta gli italiani, il Bonus Lutto è una certezza: ora si passa dal pianto al sorriso

In realtà le novità, come riportato anche da money.it, riguardano in maniera specifica gli eredi. Con l’avvento del nuovo anno, questi potrebbero ritrovarsi a pagare meno tasse. Ciò accade in quanto da pochi giorni è entrato in vigore ciò che è presente all’interno del decreto legislativo 139 del 2024.

Esso ha introdotto delle importanti novità sul tema che sta molto a cuore agli eredi ovvero le successioni e le donazioni. Ciò che è lecito dire quindi è che con queste ultime novità, il tanto temuto coacervo presente tra donazioni e successioni cessa di esistere. A questo punto, gli eredi, possono ritenersi immuni dal dover pagare eventuali imposte di successione. Da intendere, il tutto, sull’importo totale vigente.