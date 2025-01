Sai chi produce il caffè di Eurospin? È lo stesso che ti propinano al bar a €1,50 la tazzina | “Sono rimasto sconvolto”

In quanti di voi sanno chi produce il caffè di Eurospin? Resterete senza parole in quanto è lo stesso che gustate al bar.

Il costo della vita è in costante aumento, ormai ce ne siamo accorti tutti, i rincari ci sono e purtroppo come capita spesso ad aumentare è solo il carovita, mentre gli stipendi lo sappiamo, restano sempre i soliti.

Per questo motivo, sono molti i cittadini che cercano di risparmiare più che possono, soprattutto per quanto riguarda la spesa. L’obiettivo è quello di beneficiare dei vari sconti, senza ovviamente rinunciare alla qualità.

A tal proposito, molti clienti decidono di affidare la propria spesa settimanale alle corsie dell’Eurospin, anche perché ogni giorno fanno delle scoperte shock. Voi lo sapete per esempio chi produce il caffè per il noto discount? Vi diamo un indizio, è il medesimo che gustate al bar.

I grandi nomi anche all’Eurospin

Lo sciocco stereotipo che nel discount non si possano trovare prodotti di qualità, soltanto perché troviamo molto spesso sottomarche, ormai sta andando via via scemando. Infatti, i cittadini, ogni volta che devono fare la spesa, prendono i vari volantini messi a disposizione di supermercati e discount e in base alle offerte del momento, decidono se acquistare prodotti di marca o sottomarca, in base alla propria disponibilità.

Quello che i clienti recensiscono maggiormente sui social, in merito ai prodotti dell’Eurospin, è il fatto di trovare un ottimo rapporto qualità/prezzo. Se fate una ricerca online, resterete senza parole per quanti produttori di grandi brand contribuiscono a realizzare gli articoli di sottomarca che trovate nel noto discount. Volete un esempio? I biscotti a marchio “Dolciando&Dolciando” e “Buon Mattino” sono realizzati dalla “Bistefani” e dalla “Colussi”, così come i ravioli e tortellini a marchio “Tre Mulini” sono realizzati da “Giovanni Rana” e così via, come riportano da giurisprudenzaunisannio.it

Il caffè dell’Eurospin

Oltre ai vari prodotti citati nel paragrafo precedente, voi lo sapete chi produce il caffè per Eurospin? È lo stesso che bevete al bar, resterete senza parole. Ebbene, come rivelano da giurisprudenzaunisannio.it, in merito “alla bevanda calda degli Dei”, come viene spesso soprannominata, c’è dietro “Pellini” per il marchio “Don Jerez” e “Gimoka” per “Espresso Italia”.

Come vi dicevamo, non solo questi sono i grandi marchi che contribuiscono a realizzare i vari prodotti acquistabili nel noto discount, il problema di fondo è che sono pochi i cittadini che sono al corrente di questa informazione. Da adesso in poi quindi, quando andrete a fare la spesa, saprete sempre chi ci ha messo lo zampino per i prodotti che metterete nel carrello. Detto ciò, buona pausa caffè da tutti noi.