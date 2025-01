Pier Silvio ha deciso: tagliata la testa all’altra regina di Mediaset | Licenziata in tronco con effetto immediato

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di “mandare in pensione” la regina di Mediaset, il suo addio è stato uno shock per il grande pubblico. Cosa sarà successo?

Mediaset è una delle emittenti televisive più seguite di sempre, la quale viene considerata come la grande rivale dell’emittente statale per eccellenza, cioè la Rai. Le due potenze tengono alto l’interesse del pubblico con i loro palinsesti sempre aggiornati e accattivanti.

Ovviamente non sono sole a “giocare” per chi porta “a casa” il numero maggiore di share e picchi di ascolto, in quanto sono diverse le emittenti e i colossi dello streaming legale che sono loro concorrenti.

In merito all’emittente del Biscione, una notizia shock ha lasciato il pubblico senza parole. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha deciso di “licenziare” la regina di Mediaset con effetto immediato. Ma cosa sarà successo?

Il palinsesto sempre aggiornato di Mediaset

Nonostante la spietata concorrenza nel mondo del piccolo schermo, Mediaset non ha nessuna intenzione di stare dietro a nessuno, motivo per cui, propone un palinsesto sempre ricco e accattivante. Diciamo che quando il pubblico prende il telecomando in mano, non è sempre facile decidere su che canale sintonizzarsi, in quanto la vasta scelta proposta da tutti, costringe molti a fare uno zapping sfrenato prima di decidere.

L’emittente di Pier Silvio offre infatti non solo i programmi storici, quelli amati dal pubblico che attendono di stagione in stagione, ma anche nuovi titoli nazionali e internazionali che stanno appassionando i fan, tra cui le ormai note soap opere turche, sempre molto gettonate ultimamente.

La regina di Mediaset dice addio ai fan

È proprio vero che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di “licenziare” la regina di Mediaset con effetto immediato? Ebbene, come riportano da pafleg.it, una delle regine delle soap più amate di sempre, cioè Endless Love, sta per dire addio al grande pubblico, in quanto l’ultima puntata sta per giungere. L’amore impossibile tra Kemal e Nihan sta per sorprendere i fan con le ultime puntate che saranno trasmesse nelle prime settimane di febbraio.

Oltre a questa notizia shock, il pubblico dovrà sapere anche che la nota serie turca andrà in onda soltanto il sabato pomeriggio da adesso fino alla fine della storia e che al suo posto arriverà una nuova sopa opera che promette grandi risvolti, parliamo di Tradimento, la quale andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, per cercare di replicare con il successo del suo predecessore. Chissà se l’ad di Mediaset ci avrà visto giusto anche questa volta?