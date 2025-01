Whatsapp, utenti nel panico: ora puoi salvare le foto con una visualizzazione | Il trucco degli hacker russi

Veramente si possono salvare le foto con una visualizzazione su WhatsApp? Questo bug sta facendo andare in apprensione la rete, spieghiamo meglio che cosa sta succedendo?

WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate di sempre, in quanto grazie a essa, si può restare in contatto con amici e parenti in tutto il Mondo. Ovviamente questo modo di comunicare non è valido soltanto per questioni familiari o di piacere.

Sono molti che utilizzano questa app per lavoro, dai vari gruppi con i colleghi, alla trasmissione di documenti e comunicazioni varie. Insomma, un metodo di comunicare di cui molti non ne possono più fare a meno.

Ma cosa succede se una delle opzioni della privacy più gettonate, dovesse presentare un bug? Ecco perché le foto con una visualizzazione possono essere salvate sul proprio dispositivo. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

WhatsApp e gli ultimi aggiornamenti

Gli sviluppatori di WhatsApp sono sempre alla ricerca di metodi aggiornati per garantire non solo la privacy dei propri utenti ma anche funzioni sempre più accattivanti per tenere alto l’interesse. D’altronde lo sappiamo, la concorrenza in questo settore è spietata, per questo bisogna sempre creare proprietà interessanti.

Gli utenti dell’app di messaggistica saranno contenti di sapere che il nuovo aggiornamento rilasciato da pochi giorni, gli permetterà di personalizzare non solo le foto, ma anche i video con nuove funzionalità e nuovi filtri. Inoltre, dai propri selfie, sarà possibile creare dei nuovi sticker, per non parlare della velocità con cui rilasciare le proprie reazioni. Insomma, ne vedrete delle belle.

Il bug di WhatsApp che ha allarmato la rete

Veramente le foto con una visualizzazione possono essere salvate sul proprio dispositivo? Ebbene è vero, in quanto è stato scoperto un bug di WhatsApp che potrebbe mettere in pericolo la privacy degli utenti che posseggono gli iPhone. Ma attenzione, in rete è scoppiato il panico per via di informazioni errate, c’è chi addirittura ha parlato di hacker russi, proprio perché la psicosi ormai dilaga. Per questo motivo, abbiamo voluto riportarvi le parole di Amer Nour, direttamente dalla sua pagina TikTok, amerufficiale.

Come ha rivelato anche il tiktoker, il bug è stato risolto, motivo per cui sarà fondamentale aggiornare l’app all’ultima versione e in questa maniera, non avrete più nessun problema. Questo video è stato rilasciato non per invitare gli utenti in malafede ad approfittare di questo disservizio, quanto per tranquillizzare tutti gli utilizzatori onesti che si sono visti minare la propria sicurezza e privacy. Quindi, seguite le indicazioni del video e non avrete più problemi.