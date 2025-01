Libretto di circolazione, è scattata poco fa la NUOVA TASSA | Paga il salasso o lascia l’auto in garage

Veramente c’è una nuova tassa in merito al libretto di circolazione? Se non la paghi puoi lasciare l’auto direttamente in garage.

Tra nuove tasse, rincari, pagamenti aggiornati e così via, in questo 2025 i cittadini stanno facendo molta confusione. Come succede sempre durante i primi mesi del nuovo anno, tra Legge di Bilancio e cambiamenti vari, molti fanno fatica a digerire tutte queste novità.

L’Italia è famosa per le numerose pratiche burocratiche che bisogna sostenere quasi per tutto, motivo per cui molti cittadini lamentano proprio questa lungaggine prima di poter concludere la pratica aperta. Alla fine, anche negli altri Stati, la richiesta di documenti vari e la compilazione di moduli e dichiarazioni varie è pratica assai comune.

Per questo motivo non stupisce che anche in questo caso c’è una serie di passi da seguire. Molti cittadini quindi si sono chiesti se è vero che è sopraggiunta una nuova tassa in merito al libretto di circolazione? Alla fine se questo salasso non lo paghi, l’auto dovrai lasciarla in garage.

Come effettuare il passaggio di proprietà

Prima di proseguire è opportuno aprire una parentesi sul libretto di circolazione che non tutti gli automobilisti conoscono o immaginano. Dopo essere entrati in possesso di un’automobile, che sia nuova di pacca direttamente dal concessionario, o usata o ancora ereditata magari da qualche parente, c’è una procedura comune che bisogna fare. Stiamo parlando del passaggio di proprietà, la cui pratica deve essere svolta entro un lasso di tempo di 60 giorni dalla compravendita.

Se l’auto viene acquistata direttamente dal concessionario, questa pratica viene gestita direttamente dagli uffici del rivenditore, in caso di pratica tra privati invece, dovrete svolgere tutto in autonomia, recandovi presso la Motorizzazione Civile di zona, oppure presso un’agenzia di pratiche auto, autorizzata a svolgere questa procedura. Qui dovrete consegnare diversi documenti, tra cui la carta di circolazione e così via.

La tassa da pagare sul libretto di circolazione

Veramente esiste una nuova tassa sul libretto di circolazione che dovete pagare per poter utilizzare la vostra auto? La risposta è NI. No, nel senso che questa tassa è sempre esistita, Si, perché dopo la mezzanotte, se avete fatto partire la pratica del passaggio di proprietà dal giorno dopo, se non avete pagato tutti gli oneri, non potrete utilizzare l’auto.

Molti ignorano queste cifre, eppure, tra le varie spese da tenere in considerazione quando si acquista l’auto, dovrete calcolare anche, come rivelano da motorzoom.it: i 10,20 euro da pagare sul conto corrente postale 9001 per il Certificato di Proprietà, i 16 euro sul conto corrente postale 4028 per il Dipartimento Trasporti Terrestri e infine i 26 euro per l’aggiornamento sulla carta di circolazione in merito al trasferimento di proprietà.