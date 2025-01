Prendete e mangiatene tutti | Nuovi “Voucher Bolletta” di Meloni: 288€ diretti sul tuo conto

Se possiedi un conto in banca, con quest’offerta puoi risparmiare sul costo della bolletta. Ti vengono restituiti 288 euro.

Quest’offerta non solo ti permette di risparmiare, ma propone un’alternativa al classico modo in cui paghi la bolletta, semplificandolo e permettendoti di risparmiare molto tempo.

Sicuramente in passato ti è capitato di dimenticarti di pagare la bolletta oppure di fare le code all’ufficio postale per andarla a pagare e perdere del tempo che potresti invece impiegare in altro. Tutti abbiamo vissuto queste situazioni almeno una volta ed è sempre un vero stress ritrovarcisi.

Quest’offerta però ti permette evitare tutto questo e di semplificare di molto le cose, oltre che di risparmiare molto denaro.

Saluta il classico modo di pagare la bolletta. Con questo metodo cambia ogni cosa.

288 euro in meno “sulla bolletta”

Tra i vantaggi di quest’alternativa non c’è solamente la possibilità di dire addio alle code all’ufficio postale o nei negozi abilitati e di risparmiare così molto tempo. La proposta in questione ti permette anche di risparmiare molto denaro, esattamente fino a 288 euro.

Per potervi aderire bisogna solamente possedere un conto corrente, bancario oppure postale oppure una carta di credito attiva. Dopodichè basta attivare l’offerta e il gioco è fatto. Potrai risparmiare e pagare la bolletta direttamente da casa.

Un’offerta che fa contento chiunque, permettendo di risparmiare molto

Per attivare quest’offerta, bisogna rivolgersi al fornitore che eroga il servizio per il quale si paga la bolletta, comunicargli il proprio IBAN e infine autorizzare la banca a effettuare il pagamento automatico dell’importo della bolletta. La proposta in questione, la cosiddetta domiciliazione delle bollette, permette infatti di pagare le bollette in maniera automatica, direttamente dal proprio conto in banca. Non c’è un prezzo esatto per potervi aderire. Quasi sempre eseguire la domiciliazione non comporta alcun costo, ma in alcuni casi è previsto il pagamento di una tariffa di alcuni centesimi.

Può essere davvero convenevole aderire a quest’offerta di domiciliazione. Non solo permette di risparmiare molto tempo, ma a livello economico permette anche di risparmiare molto denaro. Come riporta “Money.it”, con questo servizio non sono previsti nè l’addebito del costo del bollettino, nè quello della spedizione ed è possibile così risparmiare fino a 12 euro per il costo del bollettino e fino a 12 euro per il costo delle commissioni. Un totale di 288 euro annui! Oltretutto è garantita la sicurezza del pagamento, considerando che nel momento in cui si aderisce a quest’offerta, non è necessario scrivere o inviare i dato della carta di credito. Che aspetti quindi ad aderirvi?