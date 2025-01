Canone RAI, è ufficiale: aumenta subito di 100€ | Lo stipendio a Stefano De Martino lo dobbiamo pagare noi

Cosa vuol dire che il canone Rai è aumentato di 100€ per i contribuenti? Molti hanno ironizzato sul fatto che lo stipendio a Stefano De Martino lo dobbiamo pagare noi, ma cosa starà succedendo?

Il discorso del pagamento del canone Rai ha da sempre generato scompiglio tra il popolo del web, in quanto non tutti vorrebbero sborsare neanche un euro su questo fronte. Quello che molti non hanno capito è che questa tassa non è per guardare i canali dell’emittente statale, bensì per il possesso della televisione in generale.

Alla fine come per tutte le tasse, nessuno vorrebbe pagarle, ma per quanto ci lamentiamo, tutti dobbiamo pagarle, se non vogliamo avere problemi con l’Agenzia delle Entrate. In tal senso, sono previste delle esenzioni, ma oltre questi casi specifici, gli altri devono pagare.

Eppure, nonostante ne fossimo al corrente, la notizia che il canone Rai sia aumentato di 100€ ha fatto agitare la rete. Ma cosa starà succedendo in realtà? Spieghiamoci meglio.

L’esenzione del canone Rai

Come dicevamo, il pagamento del canone Rai è obbligatorio per tutti coloro che dispongono di un televisore in casa. Una volta si pagava tramite bollettino, ma visto che molti evitavano questo pagamento, lo Stato, per rientrare di questa somma, ha deciso di integrare questa tassa all’interno della bolletta dell’elettricità.

In questa maniera, tutti lo pagheranno, essendo la cifra spalmata in 10 bollette all’anno. Soltanto in questi tre casi potrete ottenere l’esonero: over 75enni con un reddito non superiore agli 8000 euro, diplomatici e militari stranieri e infine coloro che hanno un’utenza elettrica ma che non dispongono del televisore.

L’aumento di questa tassa statale

È vero che da adesso in poi il canone Rai subirà un aumento di 100€ per tutti? Molti in rete hanno ironizzato sul fatto che lo stipendio di Stefano De Martino dovessimo pagarlo noi. Ebbene, è ora di fare chiarezza. In primis, lo stipendio del noto conduttore è comunque super meritato, in quanto lo stiamo vedendo, fa faville tutte le sere sulla rete ammiraglia di mamma Rai.

Secondo, questo dato è stato calcolato in previsione dei prossimi 5 anni a partire dal 2025. Questo perché, soltanto per il 2024, in via eccezionale, il pagamento del canone era sceso a 70€, adesso, salendo nuovamente a 90€, molti hanno contestato il fatto che quei 20 euro di aumento, li porterà a spendere 100€ fino al 2030. Purtroppo, nonostante le polemiche di fondo, la tassa, se volete continuare a guardare la televisione, dovrete comunque pagarla, con buona pace del grande pubblico.