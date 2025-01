Ultim’ora: approvati i MAXI assegni familiari | 1600€ sulla Postepay: i figli te li mantiene lo Stato

Cosa vuol dire che lo Stato ha approvato i maxi assegni familiari da 1600€ direttamente sulla Postepay per il mantenimento dei figli?

Con questa nuova Legge di Bilancio 2025, ciò che traspare è che gli aiuti per le famiglie con figli sono sicuramente più consistenti rispetto al passato, anche perché lo Stato punta molto sull’aumento delle natalità, essendo spaventosamente basso nel nostro Paese.

Come dicevamo sono molteplici i bonus e agevolazioni che le famiglie dovrebbero visionare, in quanto si passa dal bonus nido, a quello degli assegni di inclusione, fino ad arrivare alle agevolazioni sui mezzi pubblici e alle spese extra per la scuola e al bonus mamma lavoratrice.

In queste ore poi, si sta parlando di quel rumors in merito al quale lo Stato avrebbe approvato quei maxi assegni familiari da 1600€ sulla Postepay per il mantenimento dei figli. Ma sarà vero?

I bonus per le famiglie con figli

Come dicevamo, in questa nuova Legge di Bilancio 2025, sono molteplici i bonus e le agevolazioni per le famiglie con figli che ovviamente soddisfano alcuni requisiti tra cui un determinato range in merito al reddito annuale presente nell’ISEE.

A ogni modo, per chi dovesse rientrare nei parametri, potrà richiedere (molti bonus arrivano in automatico, ma per altri bisognerà presentare domanda all’INPS o al Caf di zona), per esempio la Carta Acquisti, l’Assegno d’inclusione, Assegno unico, il Bonus asilo nido e così via.

Il maxi assegno familiare

Cosa vuol dire che oltre ai vari aiuti, le famiglie con figli possono richiedere il maxi assegno familiare da 1600€ direttamente sulla Postepay? Ebbene, lo Stato vi aiuta oltre che con circa 600€ di assegni vari, c’è anche il nuovo aiuto di 1000€, parliamo della Carta nuovi nati.

Per quest’ultimo, come possiamo leggere su lavoroediritti.com, occorre che i figli sono nati (o vengono adottati) nel 2025, che l’ISEE non segni un reddito annuale superiore ai 40.000€ e che i genitori siano residenti in Italia. Se avete i suddetti requisiti, potrete ottenere la somma che vi abbiamo rivelato, che sono un aiuto per il primo anno di vita del bambino, spendibili quindi in pannolini, abbigliamento, prodotti per l’igiene, culle passeggini, seggiolini, alimenti per l’infanzia e tutte le visite e medicinali non coperti dal SSN. Per poter fare domanda, dovrete recarvi sul sito dell’INPS o presso il Patronato, compilare la domanda e inoltrare la documentazione richiesta, come per esempio l’attestazione dell’ISEE, il certificato di nascita o adozione, il codice fiscale dei genitori e del bambino e così via.