RC Auto, addio all’assicurazione in questa regione italiana | Ormai è deciso: è un liberi tutti

Questa notizia nessuno la aspettava: lo spauracchio dell’assicurazione auto è destinato a svanire nel nulla. Lo Stato l’ha fatta grossa.

Da tantissimi anni ormai tra i pensieri principali degli italiani vi è il costo dell’RC auto. In parole più semplici, quando si parla dell’assicurazione, si cerca sempre di trovare l’offerta migliore per evitare coste esorbitanti.

Come ben sappiamo, vi è la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in due rate semestrali. Ciò avviene soprattutto per alleggerire il costo totale che spesso può creare non pochi problemi a chi si ritrova proprietario di un’autovettura.

Negli ultimi anni sono emerse sempre di più delle assicurazioni online che hanno il compito di proporre delle tariffe agevolate, soprattutto per dare l’opportunità agli automobilisti di poter avere un’assistenza online ma allo stesso tempo costi più vantaggiosi.

Sebbene comunque ci siano tante agenzie online, c’è chi invece preferisce il personale fisico all’interno di una struttura per potersi interfacciare e scoprire quali possano essere le agevolazioni economiche a cui aderire.

Perché in questi posti costa di più?

Una domanda che spesso si pongono in tanti è: perché in alcune città l’RC auto ha un costo estremamente più alto? In molti ignorano infatti che in alcune località con un agglomerato urbano stracolmo, come nel caso di Napoli, Roma, Milano, Palermo, vi è il rischio di ritrovarsi a incorrere in più incidenti.

Ciò, quindi, un rischio maggiore rispetto a zone con una popolazione più inferiore come ad esempio Firenze e Bologna. Quindi, i costi variano soprattutto in base a queste incidenze. Talvolta, quando ci si rende protagonisti di un incidente causato, l’assicurazione, proprio per il rinnovo successivo, deve riportare il sinistro e metterlo sulle spese del cliente come da prassi.

RC Auto, addio all’assicurazione in questa regione italiana

In ogni caso, ritrovarsi a pagare questo ulteriore tassa non fa altro che creare dei malumori, anche se si è ben consapevoli che senza ciò è letteralmente impossibile poter circolare in auto. Ora però sembra proprio che le ultime novità mettano gran parte degli italiani con le spalle al muro. Purtroppo, come detto anche da Money.it, in Italia addirittura ci sono ben 2,8 milioni di auto che non hanno un RC auto.

Purtroppo, ciò è un fenomeno che crea non pochi problemi e questo è sicuramente un qualcosa che nei prossimi mesi dovrà essere messo al vaglio del Governo per far sì che si possa trovare una strada migliore, affinché non ci siano problematiche di questo tipo. Secondo quanto riportato anche da Ania, al primo posto in Italia, la regione che presenta più veicoli non assicurati è la Valle d’Aosta. A seguire, sul podio, troviamo Campania e Sicilia.