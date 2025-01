Canone Rai, cambia tutto: ora NON LO PAGHI se hai questo codice sulla tessera sanitaria | Esenzione totale

Cosa vuol dire che i cittadini non devono pagare il canone Rai se hanno questo codice sulla tessera sanitaria? Spieghiamoci meglio.

Il canone Rai apre da sempre un vasto dibattito, in quanto non tutti vorrebbero pagarlo, ma alla fine se si vuole continuare a guardare la televisione, non ci si può tirare indietro. Siccome molti evitavano di pagarne il bollettino, da un po’ di tempo, questa rata è impossibile non versarla.

Infatti, la cifra viene spalmata in 10 bollette all’anno, direttamente nel pagamento dell’elettricità. Alla fine è impossibile non avere un’utenza se si ha il televisore a casa, mentre non è scontato il fatto di non avere una tv pur disponendo dell’elettricità.

A prescindere da questo scenario, in questi giorni si sta parlando molto di quel particolare codice sulla tessera sanitaria che darebbe la possibilità di ottenere l’esenzione totale dal pagamento del canone Rai. Sarà vero?

Quanto costa il canone Rai

È bene chiarire che il canone Rai è stato scontato a 70 euro soltanto per il 2024, in quanto da quest’anno si è tornati a pagare la canonica cifra, cioè 90 euro annuali, i quali sono spalmati su 10 bollette dell’elettricità, come vi dicevamo in precedenza.

Esistono tre casi per cui è possibile ottenere l’esenzione, tutti gli altri dovranno pagarlo come di consueto. Per chi può evitare di versare la suddetta cifra, è fondamentale per loro, inoltrare la domanda entro il 31 gennaio 2025, se vogliono evitare il pagamento annuale. Qualora oltrepassaste la suddetta data, vi verranno abbonati soltanto 6 mesi, quindi attenzione alla scadenza.

L’esenzione totale per il pagamento del canone Rai

È proprio vero che chi dispone di questo particolare codice sulla tessera sanitaria, potrà ottenere l’esenzione totale del pagamento del canone Rai? Ebbene sì, chi guardando la tessera di riconoscimento presenta una data di nascita di 75 anni e oltre, potrà smettere di pagare questa tassa, soltanto però se dispone di un reddito annuale non superiore agli 8000 euro, risiede in Italia e la casa per cui si chiede l’esonero è la prima.

In questi casi, avrà tempo fino al 31 gennaio 2025 per presentare domanda. Ricordatevi che questa richiesta ha valenza annuale, quindi dovrete inoltrarla ogni anno. Ricordatevi inoltre che oltre gli over 75, anche i militari stranieri, i diplomatici e chi non dispone di un apparecchio televisivo può smettere di pagare la suddetta tassa. Troverete comunque tutti i dettagli suo sito dell’Agenzia delle Entrate, compresa la domanda da inoltrare, la documentazione da allegare e la data di scadenza entro il quale potrete risparmiare nella bolletta.