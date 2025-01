Addio alla banconota verde: da oggi ci sarà l’EUROGETTONE da 100€ | Ufficiale la nuova moneta

Dite addio alla banconota verde, da oggi ci sarà l’Eurogettone da 100€. Veramente sarà la nuova moneta ufficiale?

In Star Trek abbiamo visto quello che negli anni 60 era l’idea del futuro. Un luogo dove molti umani e alieni convivevano, in maniera più o meno pacifica, navi spaziali, viaggi interstellari e il mitico teletrasporto, ripreso anche da Goku di Dragon Ball.

Un dettaglio che aveva colpito in molti di quel pensiero era l’assenza di denaro. Una Società che si gestiva perfettamente senza il peso di soldi e stipendi, anche se sicuramente all’interno della Federazione ognuno aveva un ruolo fondamentale per mantenere quell’equilibrio che in molti oggi sognano.

Ovviamente come avete potuto intuire, niente di tutto quello che abbiamo visto nella mitica serie di fantascienza di Kirk, Spock and company si è avverato oggi, tanto meno il discorso economico. Anzi oggi giorno si parla di un nuovo Eurogettone da 100€ che potrebbe far dire addio alla banconota verde. È opportuno quindi chiarire questo concetto.

Attenzione alle banconote

Prima di parlarvi di questo Eurogettone da 100€, è importante chiarire un concetto fondamentale. Per evitare di incorrere in controlli contro l’evasione fiscale, l’antiriciclaggio e così via, è bene fare sempre una cernita di come pagare un bene. In alcuni casi pagare con le monete o le banconote è assai consigliato e apprezzato, soprattutto dagli esercenti, come per esempio al bar, dal giornalaio e così via.

Ci sono altri scenari invece, in cui è fondamentale pagare con un mezzo tracciato, come per esempio il bancomat, per ottenere agevolazioni ed evitare problemi. Per esempio, in caso di prestazioni sanitarie, l’unico modo per poter scaricare la visita durante la dichiarazione dei redditi è proprio attraverso il pagamento con carta, così come per esempio per l’acquisto di un oggetto molto costoso, dopo un certo importo è vietato l’utilizzo dei contanti.

Cos’è l’Eurogettone da 100€

In merito al discorso fatto in precedenza, quindi la banconota verde come la conosciamo potrebbe veramente essere sostituita da quello che è stato definito come l’Eurogettone? Per il momento pare essere escluso visto che le banconote per come le conosciamo non hanno nulla a che vedere con quelle virtuali a criptovaluta, meglio conosciuti come Bitcoin.

Il caso che vogliamo portare alla vostra attenzione lo potete leggere su money.it, i quali hanno rivelato quanto potreste guadagnare oggi, investendo 100€ in Bitcoin. Secondo la loro tabella dovreste guadagnare circa 111€ con un ROI dell’11%. Il mercato della criptovaluta ha subito notevoli alti e bassi e pare che in questo ultimo anno il rendimento sia tornato a crescere, mai come agli esordi ovviamente con utenti che con pochi euro di investimento si sono trovati ad essere miliardari. In molti sui social sostengono che potrebbe essere ancora un affare investire in questa realtà virtuale, voi cosa ne pensate?