Dovete lavorare finché non schiattate | Pensioni, cambia tutto: il comunicato sanguinoso dell’INPS

Dimentica di andare in pensione prima di una certa età. Da adesso cambia tutto. Non arrivano però delle buone notizie.

Se sogni la pensione, non aspettarti di andarci prima di una certa età.

Cambia l’età minima per accedere alla pensione, che con l’allungarsi dell’aspettativa di vita degli italiani, si allunga anche questa.

Lo evidenzia l’aggiornamento della Ragioneria di Stato, che in base allo “scenario demografico Istat – mediano base 2023” evidenzia un possibile aumento dell’età pensionabile. Le prospettive per il futuro non sono quindi affatto buone.

La cosa fa chiaramente storcere il naso a molto italiani, che percepiscono come sempre più lontano il momento in cui potranno ritirarsi dagli impegni lavorativi. Questa però è la legge e purtroppo non si può fare altro che stringere i denti e rispettarla.

Delle prospettive da spavento

Purtroppo le prospettive per il futuro non sono affatto rosee. Stando a ciò che riporta la Ragioneria di Stato, tra alcuni anni l’età per andare in pensione corrisponderá ai 68 anni.

Se si guarda poi avanti negli anni, per esempio al 2040, le prospettive sono ancora peggiori. Si potrà avere la pensione anticipata dopo oltre 40 anni di contributi e andare in pensione all’età di 68 anni e un mese. È uno scenario che spaventa al solo pensiero e che rappresenta un vero incubo per i lavoratori, soprattutto per quelli del settore pubblico.

Un allungamento continuo dell’età pensionabile

Secondo le stime della Ragioneria, in futuro l’età pensionabile si allungherà di ben 13 mesi, esattamente di un anno e un mese. Fortunatamente questo futuro è ancora lontano, considerando che uno scenario del genere si verificherà tra 15 anni. Tuttavia la cosa non fa ben sperare e soprattutto i lavoratori più giovani sono preoccupati.

Anche nel breve futuro si verificherà un aumento dell’età pensionabile, ma fortunatamente non aumenterà così tanto, come nei prossimi 15 anni. Per i prossimi 2 anni, ovvero per il 2027, è previsto un allungamento dell’età pensionabile di 3 mesi. Stando a quello che riporta la Ragioneria dello Stato, si potrà quindi andare in pensione all’età di 67 anni e 3 mesi. Gli uomini potranno poi richiedere la pensione anticipata dopo 43 anni e 11 mesi di contributi, mentre le donne dopo 42 anni e 12 mesi di contributi. Le prospettive però non rimangono rosee.