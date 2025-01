Autostrada, cambia il limite: ridotto a 80 km/h per tutti | Trovato il modo di fare più multe

Veramente è cambiato il limite in autostrada arrivando a 80 km/h per tutti? Ecco che cos’è emerso in rete.

Quando finalmente riusciamo a prendere la patente, il primo viaggio che si sogna da fare è sicuramente in qualche meta turistica, guidando per la prima volta in autostrada. D’altronde il primo viaggio in solitaria non si dimentica mai, anche se solo per andare in spiaggia nella Regione più vicina.

Facciamo una piccola valigia, attiviamo la nostra musica preferita e via, pronti per la partenza. Per quanto è bello poter guidare con la propria auto, ricordatevi che le regole in autostrada sono differenti da quelle studiate in città, per questo motivo dovreste fare prima delle prove, magari in compagnia di qualcuno più esperto, prima di accingervi a partire da soli.

Detto ciò, non soltanto le regole sono diverse in autostrada, anche i limiti di velocità. Per esempio chi sapeva di quella riduzione del limite a 80 km/h per tutti? Se non fate attenzione, le multe fioccheranno.

Il nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada è ormai attivo da diverse settimane e sono molteplici le multe che sono state già consegnate ai guidatori indisciplinati. Sono molteplici le novità inserite nel regolamento, si passa dall’inasprimento della pena verso chi guida in stato di ebbrezza, a chi viene sorpreso a guidare con lo smartphone e così via.

Anche la sfera autostradale viene toccata da queste novità, ma a differenza delle altre che non sono state ancora digerite al 100% dagli automobilisti, in merito a questa normativa invece, sono molti ad aver festeggiato con gli amici. Infatti, dal 14 dicembre 2024, anche i motocicli e gli scooter 125 cc potranno accedere in autostrada, soltanto se il conducente ha 18 anni e possiede la patente A1 o superiori.

Cambia il limite di velocità in autostrada

Veramente in autostrada è cambiato il limite di velocità, scendendo per tutti a 80 km/h? Attenzione perché chiunque sarà pizzicato a Malta e non rispetterà il suddetto limite, riceverà delle multe molto salate. Questo discorso ve l’abbiamo già fatto in passato, ogni volta che vi recate in uno Stato estero, dovrete informarvi sulle leggi e normative varie che regolano il loro Paese.

In ogni Stato infatti sono previsti dei limiti di velocità da rispettare. Per quanto riguarda in Italia invece, dopo l’approvazione del nuovo Codice della Strada è stato confermato il limite a 130 km/h, con una multa che va dai 173 a 694 euro per superamenti tra i 10 e i 40 km/h oltre il limite disposto e sospensione della patente per velocità superiori ai 40 km/h.