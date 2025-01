Ecco il Bonus Rendita di Poste: 1500€ al mese se hai conseguito il diploma | Ti spetta pure la 13esima

Arriva un’ottima proposta lavorativa per chi vorrebbe lavorare con “Poste Italiane”. Sono garantiti 1500 euro al mese e pure la 13esima.

Chi è in cerca di un impiego, non può non mandare la propria candidatura a Poste Italiane. Proprio in questi giorni l’azienda ha pubblicato un’offerta che può essere davvero vantaggiosa per chi decide di entrarvi a lavorare.

Un’offerta di lavoro di cui anche i giovani possono approfittare, considerando che anche chi è alla ricerca del primo impiego può mandare la propria candidatura. Non è infatti richiesta nessuna esperienza lavorativa pregressa.

Gli unici requisiti richiesti sono infatti il diploma di scuola superiore, una patente di guida valida e la disponibilità di lavorare su turni.

Se sei quindi alla ricerca di un lavoro, manda la tua candidatura a Poste Italiane online al sito di Poste Italiane. Lavorare con loro può davvero vantaggioso e può garantire diversi vantaggi. Tra questi una ricca paga e il diritto sia alla 13esima che alla 14esima.

Una selezione in tre fasi

Per candidarsi a lavorare con “Poste Italiane”, bisogna presentare la propria candidatura online sul sito di “Poste Italiane”, compilando il modulo presente sul sito con i propri dati personali e caricando poi il proprio curriculum vitae.

Successivamente la selezione prosegue con tre fasi: un test online che valuterà le proprie capacità organizzative e le competenze logico-matematiche e un colloquio da sostenere in una sede locale. Dopodichè il gioco è quasi fatto.

Un lavoro profittevole sotto ogni aspetto

Dopo il colloquio, la selezione prosegue con una prova pratica, come la simulazione di una consegna oppure la guida di un mezzo aziendale. Una prova coerente con il ruolo per il quale si effettua la candidatura, il portalettere.

In questo momento Poste Italiane è infatti alla ricerca di un portalettere, una figura che quindi sappia guidare un mezzo di trasporto e che abbia le idoneità fisiche per svolgere questo ruolo. Sono alte le paghe che offre in cambio. Variano dai 1200 ai 1500 euro netti al mese, in base al territorio e al grado d’anzianità e sia la 13esima che la 14esima. Garantisce poi come benefit aziendali i buoni pasto e l’assicurazione sanitaria. In cambio però cercano qualcuno di motivato, capace di lavorare in squadra, su turni. Se pensi di avere queste capacità che aspetti a candidarti? Invia il tuo curriculum e diventa il nuovo portalettere di Poste Italiane!