Bonus Chiacchiere in busta paga: 2400€ in aggiunta per questi lavoratori | Meglio dei medici statali

Questi lavoratori avranno una bella sorpresa quest’anno, in quanto potranno beneficiare di 2400€ in busta paga. Scopriamo perché in molti l’hanno definito come il “bonus chiacchiere”.

Viviamo in un periodo di forte incertezze, in quanto sembra sempre di essere sul filo del rasoio, basta un imprevisto per dire addio alla vita come la conosciamo. Alla fine lo sappiamo, quando c’è il lavoro e la salute si può fare tutto, quando mancano questi due aspetti fondamentali è difficile restare ottimisti.

I rincari ci sono per tutti, per questo motivo molte aziende purtroppo falliscono e sono molti i disoccupati che non sanno più dove “sbattere la testa”. Speriamo dunque che la situazione possa cambiare quanto prima, in modo che l’articolo 4 della Costituzione, possa essere rispettato per tutti: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.

Proprio in merito a questo malcontento generale, questi lavoratori saranno contenti di sapere che arriveranno per loro 2400€ in busta paga, grazie a quello che è stato definito come “bonus chiacchiere”.

La difficile situazione di questi lavoratori

In ogni settore lavorativo ci sono più o meno problemi, soprattutto quando sopraggiungono periodi di stallo in merito al rinnovo del contratto, ai problemi riguardanti lo stipendio, gli straordinari, l’orario lavorativo e così via.

In questo specifico esempio, ne abbiamo sentito parlare parecchio in questi ultimi mesi, soprattutto per lo sciopero del 15 gennaio. Il problema riguarda il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale (CCNL) che coinvolge circa 400.000 lavoratori. I sindacati spingono per un accordo almeno fino al 2027 e per una riduzione d’orario, ma a oggi la loro situazione è ancora in stallo.

Cosa arriverà in busta paga

Questi lavoratori riceveranno in busta paga 2400€, grazie a quello che è stato definito il “bonus chiacchiere”. Meglio ancora dei medici statali, ma di cosa stiamo parlando? È bene fare chiarezza, sui social l’hanno definito così ironizzando sul fatto che questo bonus arriverà entro febbraio, in concomitanza con i festeggiamenti del Carnevale.

Detto ciò, come anticipato in precedenza, questo aiuto arriverà per i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell’installazione di impianti, che a oggi non hanno ancora ricevuto il rinnovo del contratto collettivo nazionale (CCNL). Nonostante questo periodo di stallo e incertezza contrattuale che stanno vivendo, i lavoratori potranno comunque beneficiare di quei 200€ al mese (per 12 mensilità, arriviamo a 2400€ all’anno) in merito al welfare che sicuramente potranno essere d’aiuto, come rivelano da zonalocale.it. Se vi recate sul sito troverete tutti i dettagli in merito ai requisiti contrattuali di chi potrà ottenerlo.