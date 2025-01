“Riesce a vedere la giraffa?” | Colloquio di lavoro, ora ti sottopongono questo test visivo: impossibile vederla

In quanti di voi riescono a vedere la giraffa in questo test visivo? Adesso anche ai colloqui di lavoro ti sottopongono a questi quiz.

I test visivi generalmente, sono momenti ludici, grazie ai quali i lettori possono sia svagarsi dalla giornata lavorativa, che affinare il proprio spirito di osservazione. Molti scaricano addirittura molteplici app direttamente sul proprio smartphone per poter fare pratica.

I più puristi invece continuano ad acquistare le riviste dal giornalaio, dalla settimana enigmistica e così via, da tenere sempre in borsa. Alla fine lo sappiamo tutti, il nostro cervello può sempre imparare, la pratica è l’arma fondamentale per poterlo sviluppare sempre di più.

Ebbene, da qualche tempo a questa parte, in base anche al tipo di impiego, i test visivi vengono inseriti anche durante il colloquio di lavoro. Per questo oggi vogliamo sottoporvene uno al quanto difficile per testare le vostre abilità. In quanti di voi riescono a vedere la giraffa?

Il test visivo della giraffa

Le regole per svolgere questo test visivo sono abbastanza semplici, in quanto non dovrete risolvere particolari quesiti complessi, dovrete semplicemente osservare l’immagine riportata qui in basso e cercare uno degli animali più simpatici di sempre. Ha il collo lungo e un visetto simpatico, parliamo della giraffa, la quale si mimetizza molto bene in questa figura.

Guardate l’immagine anche dal vostro schermo del cellulare, provando a ingrandire la figura, anche perché la giraffa in 3D potreste vederla immediatamente come no, dipende sempre dal vostro cervello e dalla vostra attenzione visiva. Questi test vengono utilizzati anche nei colloqui lavorativi, soprattutto per quei lavori, per cui lo spirito di osservazione è fondamentale, come per esempio i piloti, i poliziotti, i pompieri e così via.

La soluzione del test visivo

Ed eccoci giunti al momento tanto atteso. In quanti di voi sono riusciti a trovare la giraffa in questo test visivo? Per molti è stato impossibile anche se fareste meglio a esercitarvi il più possibile, visto che oltre a essere un’attività ricreativa, quella dei test visivi potrebbe anche influenzare l’esito del vostro colloquio lavorativo.

Guardate l’immagine da vicino, molti sostengono di non aver visto nulla, altri hanno potuto indicare molti animali e altri ancora invece, la giraffa l’hanno vista subito. Se non ce l’avete fatta, non vi scoraggiate, in quanto vi basterà semplicemente fare molta pratica. In rete troverete molti quiz similari da provare, in questa maniera il vostro cervello sarà talmente tanto allenato, che il prossimo test che vi sottoporremo, lo risolverete in pochi minuti. Volete scommettere?