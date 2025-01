Ultim’ora dal Codice della Strada: PROIBITI ANCHE GLI OMBRELLI | Da oggi sono un’arma criminale

Vietare gli ombrelli è la nuova regola del Codice della Strada, che proibisce di portare gli ombrelli nel mezzo di trasporto.

L’ombrello a volte può essere uno strumento pericoloso a causa dell’asta che c’è oltre la sua copertura di tessuto, tuttavia finora non è mai stato considerato come tale. Almeno appunto finora.

Proprio perché viene considerato pericoloso, adesso il Codice della Strada lo proibisce e vieta infatti che venga portato a bordo dei mezzi di trasporto.

A partire da adesso le persone che lo portano sui mezzi possono quindi essere multate.

Fai quindi attenzione a dove porti il tuo ombrello. Anche se piove, portarlo con sé sul proprio mezzo, può portare al pagamento di una multa. Questo è almeno ciò che accade in alcune parti del mondo.

Banditi gli ombrelli dal mezzo di trasporto

Le nuove norme del Codice Stradale hanno posto diversi limiti a chi guida un mezzo e in modo particolare delle importanti strette sull’uso di alcol e di sostanze stupefacenti a bordo dell’auto.

Sono gravi ora le conseguenze per chi guida avendo fatto uso di alcolici oppure di sostanze stupefacenti, che vanno dal pagamento di multe salate al ritiro della patente. Tuttavia ancora non è stato posto un limite a chi porta l’ombrello con sé a bordo di una vettura.

Un’ipotetica arma, di conseguenza vietati

Non è in Italia che è stato posto questo divieto dal Codice della Strada, bensì in un altro angolo del mondo, che considera gli ombrelli talmente pericolosi da essere addirittura banditi a bordo di un mezzo di trasporto: la bicicletta.

Normalmente siano solitamente usati per ripararsi dalla pioggia, per motivi legati alla sicurezza sono proibiti sulle biciclette. In Giappone infatti non è possibile pedalare con un ombrello, pena appunto la multa. Chissà se un domani anche in Italia verrà introdotto questo divieto.