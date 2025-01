Patente, approvata la ‘Soglia Matematica’: ora te la ritirano d’ufficio a 75 anni | Castrati i vecchietti al volante

Le ultime novità non faranno piacere agli italiani. Da quest’età non si guida più: la patente sarà solo un mero documento.

Tra i tanti obiettivi da perseguire nella vita sicuramente la patente di guida è in top ten. Essere in possesso di questo documento d’identità dà la possibilità di poter circolare con un’autovettura tenendo conto di tutte quelle che sono le norme di cilindrata e regole vigenti.

Chiaramente, soprattutto all’alba dei 18 anni, riuscire a mettere in tasca la patente vuol dire anche e soprattutto indipendenza e autonomia.

Attenzione, mai pensare e credere che questa tesserina di colore rosa possa renderci immuni dinanzi alle responsabilità. Anzi, la patente ci mette ancora di più nella condizione di prestare attenzione ormai non più solo da passeggeri ma da chi ha il controllo del volante.

Rispettare le regole del codice della strada, le distanze di sicurezza, gli eccessi di velocità sono solo alcuni dei dogmi sacri.

La patente di guida basta per mettersi al volante?

Infatti, anche il buon uso e costume di non bere alcol e di non assumere medicinali che possono compromettere l’attenzione alla guida, sono regole imprescindibili che tutti devono conoscere. La legge non ammette ignoranza e soprattutto, quando si decide di mettersi alla guida bisogna essere lucidi e attenti per la nostra incolumità e per quella degli altri.

Ad ogni modo, la responsabilità di avere una patente in tasca ci mette anche nella condizione di avere ancora di più cura e manutenzione dell’automobile che guidiamo. Controllare il pagamento del bollo auto, l’assicurazione, il livello di olio, le pastiglie dei freni, pressione degli pneumatici, sono solo alcune delle cose che ci consentono di poter guidare senza grossi problemi. Ora però c’è una domanda che su tutte sembra essere predominante in questo periodo. È vero che a 75 anni la patente viene ritirata? Assolutamente no. C’è da fare chiarezza su questo concetto.

Patente, ritirata d’ufficio a 75 anni: anziani disperati più che mai

In molti erroneamente credono che arrivati a questa soglia di età bisogna mettere il documento da parte e farsi accompagnare a destra e a manca, ma non è così. La regola è ben diversa in quanto si presuppone che tale documento resti tale e non venga più utilizzato dopo 75 anni dall’acquisizione della patente.

Considerando che quindi i rinnovi scattano ogni 10 anni fino ad un limite di età (poi la soglia scende a 5, 3 e 2), è facile pensare che se un 19enne superi l’esame di guida e ottiene la patente a quell’età, a 94 anni deve posarla, con malinconia, nel cassetto dei ricordi.